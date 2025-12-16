Roborock F25 Combo Aspirapolvere Senza Fili e Lavapavimenti 5 in 1 solo 379 €

Su Amazon è in sconto Roborock F25 Combo Aspirapolvere Senza Fili e Lavapavimenti 5 in 1, un accessorio per la pulizia completa di superfici dure e tappeti. Il prezzo scende a 379 € invece di 649 €.

Prestazioni elevate su sporco umido e secco

Roborock F25 Combo combina in un unico dispositivo aspirapolvere, lavapavimenti, asciugatura, filtrazione e autopulizia. Oltre alla spazzola principale multisuperficie, include una mini-spazzola motorizzata per imbottiti, ideale per divani e sedili auto, e una testina 2 in 1 per fessure e polvere. Il sistema a testina rotante a 70° consente una manovrabilità facile, anche negli spazi più stretti. Il serbatoio è facilmente accessibile e consente ricariche rapide per sessioni prolungate di pulizia.

Con una potenza di aspirazione di 20.000 Pa, il dispositivo rimuove senza difficoltà sporco secco, macchie umide, peli di animali e residui appiccicosi. Il design ultrasottile consente di arrivare senza fatica sotto letti e mobili bassi. Il sistema a doppio raschietto evita la formazione di grovigli di capelli e peli, mantenendo le spazzole sempre pulite. Il risultato è una pulizia più efficiente e igienica, senza lasciare aloni. Le certificazioni SGS e TÜV attestano la qualità e l’affidabilità del prodotto.

Autonomia e igiene automatica

Il sistema di autopulizia sfrutta acqua riscaldata a 90 °C per rimuovere grasso e residui organici dal rullo e dai condotti interni. È possibile scegliere tra asciugatura rapida (5 minuti) o silenziosa (30 minuti), a seconda del contesto. L’autonomia arriva a 60 minuti in modalità ECO, coprendo ampi spazi con una sola carica. Tutte le funzioni si gestiscono da pannello integrato, senza app o connessioni esterne. La struttura è pensata per ridurre la manutenzione ordinaria.

Prezzo scontato e offerta su Amazon

Il prezzo di listino di Roborock F25 Combo è di 649 €, ma attualmente è acquistabile su Amazon a 379 €.

