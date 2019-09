Sharp annuncia sei nuovi monitor 4K della linea business Big Pad

Sharp presenta sei nuovi monitor 4K serie PN-TH1 e serie PN-HC1 della linea Big Pad progettati per migliorare la collaborazione e la produttività sia nelle sale riunioni che nelle aule per la formazione.

La serie PN-TH1 comprende tre monitor di grande formato da 85”, 75” e 65” mentre la serie PN-HC1 propone tre distinte soluzioni da 86”, 75” e 70”. Sono tutti dotati di risoluzione Ultra HD a 3.840 x 2.160 pixel e sono ottimizzati per la lettura 4K, con una elevata qualità delle immagini per definizione e contrasto.

La serie PN-TH1 include la tecnologia interattiva InGlass che offre un’esperienza Pen-on-Paper realistica, tanto da avere l’impressione di scrivere con una vera penna su un foglio di carta, mentre la serie PN-HC1 monta la tecnologia IR che offre un’esperienza touch fatta su misura di insegnamento e presentazioni.

Interessante la capacità multitouch a 20 punti dei monitor PN-86HC1, PN-75HC1 e PN-TH1, che consente a diversi utenti di collaborare contemporaneamente sullo stesso lavoro da un’unica postazione.

I Big Pad delle nuove serie PN-TH1 e PN-HC1 di Sharp sono i primi ad offrire la tecnologia Smart PC integrata: nello specifico il monitor PN-TH1 monta il sistema operativo Android (disattivabile) mentre il PN-HC1, oltre a possedere un PC System on Chip per potersi connettere via wireless ad altri dispositivi, include una lavagna integrata che può essere utilizzata senza l’ausilio di alcun PC esterno.

La serie PN-HC1 include inoltre uno slot OPS che consente al monitor di funzionare con un PC perfettamente integrato mentre sulla cornice sono presenti anche dei pulsanti One-Touch come ad esempio il “Freeze Frame” grazie al quale il relatore può bloccare il fotogramma corrente mentre gli altri possono continuare a lavorare sul loro dispositivo collegato.

La serie PN-TH1 è in vendita presso Sharp Electronics Italia, mentre la serie PN-HC1 sarà disponibile tra pochi giorni.