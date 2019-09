Hisense a IFA 2019 con 85U9E, la TV in 8K e ViidaU

Hisense punta sull’immagine con risoluzione 8K: è quel che si potrebbe dire dando uno sguardo allo stand dell’azienda all’IFA 2019 dove, per l’occasione, sono stati presentati tre nuovi televisori – in arrivo a partire da aprile 2020 a prezzi non ancora annunciati – con oltre 33 milioni di pixel e le tecnologie Quantum Dot Color Gamut e Dual Cell.

Si arricchisce anche l’interfaccia VIDAA in versione U che porta nuovi software e nuove capacità di interazione con strumenti come Karaoke e videochiamate con realtà aumentata.

Hisense 85U9E

La risoluzione 8K rappresenta la nuova frontiera nel mondo dei TV ed è per questo che l’azienda ha già presentato in fiera il modello 85U9E, dotato della tecnologia Super Resolution Upscaler 8K che va ad aumentare il livello di dettaglio dei contenuti 4K.

Il display vanta oltre 33 milioni di pixel e grazie al sistema Quantum Dot Color Gamut i colori sono realistici e vivaci, mentre il sistema di retroilluminazione Prime Array Backlight integrato offre una resa dell’immagine di alto livello.

Degna di nota è anche la qualità dell’audio, con un sistema di diffusori multicanale 4.2.2 che, rispetto al tradizionale canale 2.0 o 2.1, produce un effetto surround che può raggiungere fino a 110 W.

Hisense ULED XD

Il TV etichettato 65U9E e ben più noto con la nomenclatura ULED XD – spiega l’azienda – è il risultato di anni di ricerca e sviluppo. Grazie al pannello in scala di grigi collocato dietro al pannello 4K, infatti, questo modello permette di raggiungere un livello di contrasto e dettagli impensabile con una tradizionale tecnologia LCD.

Il sistema Dual Cell sovrappone i due pannelli aumentando la precisione e la profondità delle immagini, mentre la tecnologia Hi-View Pro Engine si dedica all’ottimizzazione delle immagini, al controllo del local dimming e alla compensazione del moto attraverso l’unione di un chip di elaborazione immagini e una combinazione di algoritmi proprietari.

Hisense Thrichroma Laser TV L9

Le peculiarità di questo modello, che promette un’esperienza di visione cinematografica, sono la grandezza del display (è disponibile in due versioni, rispettivamente da 100” e 75”), le tre sorgenti di luce laser e il chip Texas Instruments DLP.

La gamma di colori è la prima a raggiungere quasi il 100% dello standard BT.2020; inoltre integra un sistema di proiezione basato sulla tecnologia Laser X-Fusion di Hisense che garantisce una riproduzione di immagini dai colori naturali, luminosi e nitidi, oltre a 25.000 ore di intrattenimento.