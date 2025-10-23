Un Sam Sung per vendere gli iPhone, la storia che non conoscete

Un Samsung in un Apple Store era l’ultima cosa che Apple si potesse augurare. Neppure se Sam Sung è scritto staccato e se Sam è il nome e Sung il cognome di un giovane dipendente che ha avuto la fortuna di essere assunto come specialista e la sfortuna di avere la peggior combinazione anagrafica per chi porta al collo il cartellino con la Mela ed è destinato a supportare i clienti in cerca di iPhone e iPad.

La storia, bizzarra, l’abbiamo già raccontata quando divenne virale. Era il 2012 e il signor Sung di nome Sam, divenne oggetto del dileggio di Internet, allora non ancora così intriso di social come oggi ma comunque molto importante. Ora a raccontarla è proprio l’ex dipendente Apple in prima persona, in una intervista a BusinessInsider (ad una giornalista che, altra ironia del caso, si chiama Applegate) riportando alla memoria quella vicenda che molti forsi non conoscono o ricordano.

Dalla viralità alla paura di perdere il lavoro

Tutto era iniziato da Reddit, in un forum dove qualche utente aveva pubblicato la foto del biglietto da visita originale. “Non dimenticherò mai – dice – il momento in cui tutto è iniziato. Stavo lavorando al mio altro lavoro part-time quando il telefono ha iniziato a squillare continuamente come pazzi”.

“Pensavo che qualcuno della mia famiglia fosse morto. Mentre guardavo il telefono è arrivato un messaggio che diceva che ero diventato virale su Reddit, con un link allegato. Era il 2012 e non avevo mai sentito parlare di Reddit; non ero sui social, tranne LinkedIn, e pensai a qualche truffa ignorando il messaggio”.

Qualche ora dopo, Sam ha dovuto ricredersi. “Qualcuno aveva postato online una foto del mio biglietto da visita Apple, e nel negozio di Glasgow dove lavoravo si era subito scatenato il panico”. Avere un dipendente che si chiama Sam Sung dileggiato su Internet assieme ad Apple stessa era un problema serissimo.

«Quando ho richiamato Apple, mi hanno chiesto se sapevo della pubblicazione. Ero all’inizio della mia carriera e la mia prima reazione è stata quella di pensare che qualcuno avesse scritto qualcosa su di me in relazione al lavoro e che sarei stato licenziato. Il primo giorno di ritorno al lavoro è arrivato un giornalista per parlare con me e dopo questa cosa Apple mi ha tenuto per un po’ lontano dallo spazio al pubblico nel negozio. Ai colleghi era stato detto di non indicarmi quando qualcuno chiedeva informazioni e poco dopo non ebbi più i biglietti da visita con il mio nome».

In realtà le paure di Sam erano infondate per molti motivi., compreso il fatto che licenziare un dipendente perché ha un nome e un cognome che richiama una azienda concorrente e rivale in tribunale (allora Apple e Samsung erano impegnate in una grande contesa legale) sarebbe stata la cosa peggiore da fare per Cupertino: «Ma all’epoca non mi ero reso conto di questa cosa», dice l’ex dipendente dello store.

La storia ha poi assunto toni persino divertenti. «La gente chiamava o passava solo per chiedere se Sam Sung lavorava lì. Facevo finta di non essere io. Ho un accento scozzese, e siccome la gente si aspettava qualcos’altro sentendo la mia voce, non mi riconosceva al telefono».

Da Sam Sung a Sam Struan

L’accento è stato la chiave anche di una decisione assunta poco dopo: cambiare il cognome in Struan. «Struan è la mia città preferita in Scozia – dice – e così ora mi chiamo Sam Struan. Non volevo che la mia identità fosse percepita come uno scherzo e il nuovo cognome mi aiuta anche a non essere vittima di discriminazione a causa di un nome non anglicizzato».

Il sig. Sam Sung, che abita in Scozia, ha lasciato Apple nel 2013 e ha, meritevolmente, approfittato della sua notorietà per fare beneficenza. Per due volte, prima nel 2014 e poi ancora nel 2022, ha lanciato un’asta che includeva una maglietta autografata accompagnata da uno dei suoi famosi biglietti da visita, il cui ricavato è stato donato ad un’associazione di solidarietà.