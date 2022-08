Il sig. Sam Sung, ex Apple, mette all’asta un biglietto da visita

Il sig. Sam Sung divenne noto qualche anno fa in quanto – ironia della sorte – dipendente… Apple. Lavorava negli Apple Store e si occupava di iPhone.

Lo specialista in questione ha prima lavorato per uno store scozzese di Apple, e poi per un Apple Store store canadese. Ebbe il suo momento di gloria nel 2014 mettendo in vendita un vecchio biglietto da visita con il logo Apple e l’indicazione del suo precedente nome e cognome (ha cambiato successivamente nome).

L’ironia di un sig. Sam Sung che lavora per Apple non era sfuggita alla rete, divertendo tanti al punto che il precedente biglietto da visita era stato venduto a 2600 dollari, sfruttati per effettuare una donazione a un ente di beneficenza.

Il sig. Sam Sung, come accennato, ha successivamente cambiato nome: ora si chiama Sam Struan. È tornato in Scozia dove un familiare ha trovato un vecchio biglietto da visita che è stato ancora una volta messo in vendita, ancora una volta allo scopo di aiutare un ente di beneficenza, in questo caso il Downtown East Women’s Shelter di Vancouver.

Oltre al biglietto, l’acquirente otterrà una cornice con una t-shirt dell’ex dipendente Apple, e il vecchio badge con l’indicazione “I can make iPhone your phone”. Nel momento in cui scriviamo l’asta è già arrivata a 570$ e mancano pochi giorni alla conclusione.