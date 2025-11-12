Siri gestisce Samsung SmartThings, pace nelle case con iPhone e Galaxy

Fino a pochi anni fa sarebbe stato un passo inimmaginabile, ma i tempi cambiano rapidamente e così anche l’interoperabilità: per la prima volta gli ecosistemi Apple e Samsung sembrano un po’ più vicini con il supporto di Siri per le routine della casa smart introdotto da Samsung con un aggiornamento dell’app SmartThings.

Siri controlla Samsung SmartThings

Anche Samsung è consapevole della portata dell’evento, come evidenzia nel comunicato dell’aggiornamento, in grado di “Portare pace nelle famiglie con sistemi operativi misti” e “Colmare il divario tra i dispositivi Galaxy e Apple per rendere più facile per tutti in casa rimanere connessi”.

Con l’aggiornamento arriva il supporto di Samsung SmartThings per i Comandi Rapidi di Siri, come segnala 9to5Mac. In pratica significa che gli utenti dei dispositivi Apple possono usare i comandi vocali di Siri per attivare le routine SmartThings e controllare i dispositivi della casa smart.

Così da iPhone, iPad, Mac e AirPods si possono controllare le automazioni pronunciando a Siri il nome della routine. Per esempio pronunciando “Buongiorno” per attivare la routine SmartThings che alza le tapparelle, regola le luci e accende la macchina del caffè.

Un altro esempio è per la routine denominata “Esco di casa” che chiude la porta, spegne le luci e attiva l’allarme quando esce l’ultima persona. Oppure pronunciare a Siri “Buonanotte” per attivare la routine SmartThings che chiude le tapparelle, abbassa la temperatura per la notte, spegne TV e le luci.

Apple Watch gestisce Samsung SmartThings

Con l’aggiornamento Samsung arriva anche la possibilità di gestire da Apple Watch i gruppi di dispositivi creati nell’app SmartThings. Gli utenti di Apple Watch possono visualizzare l’elenco dei dispositivi SmartThings, oltre che inviare comandi ed attivare routine direttamente dal polso.

Live Activities, le attività in tempo reale su iPhone

Sempre grazie all’aggiornamento dell’app Samsung SmartThings è possibile controllare i dispositivi della casa smart Samsung direttamente nella schermata di blocco di iPhone grazie al supporto per le Live Activities di iOS – le Attività in Tempo reale. Da qui è possibile visualizzare fino a cinque dispositivi usati di recente tra purificatori d’aria, condizionatori, robot delle pulizie e così via.

Disponibilità

La novità arriva tramite un comunicato per ora non pervenuto in Italia, inoltre il colosso sudcoreano ricorda che alcune funzionalità potrebbero non risultare disponibili in alcuni paesi. Nel momento in cui scriviamo le note di rilascio dell’app SmartThings in Italia su App Store non segnalano le novità appena viste. Ma anche se per il momento l’aggiornamento è disponibile solo in USA, si tratta di novità che con ogni probabilità arriveranno anche in altre regioni e lingue.