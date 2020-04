Sistema di sicurezza Koogeek completo per una casa smart con Alexa e Assistente Google

Da Koogeek arriva un bundle completo per la sicurezza domestica smart, compatibile con lo standard Zigbee, e che si integra anche con Alexa di Amazon e che può essere controllato anche tramite l’Assistente Google. Composto da hub, sensore porta, modulo di rilevazione movimenti e rilevatore di umidità.

Il sistema di sicurezza Koogeek utilizza il protocollo Zigbee, che grazie all’hub wi-fi in bundle crea una di rete locale, e che consente ai dispositivi di funzionare anche se viene meno la connessione di rete. Il bundle si compone di un sensore per porte o finestre, una cellula di rilevamento ambientale, un sensore per misurare temperatura e umidità, oltre all’hub LAN. Non è necessario pagare commissioni aggiuntive per il funzionamento del kit.

Il sensore di movimento Koogeek offre un monitoraggio di 110°, sia di giorno che di notte, potendo anche al buio rilevare movimento a una distanza massima di 8 metri. Ad affiancarlo il sensre per porte e finestre, che invierà, così come per il sensore ambientale, notifiche allo smartphone tramite app Koogeek Life: se qualcuno passa o apre la porta, l’utente sarò immediatamente avvisato.

Il sensore di temperatura e umidità Koogeek è in grado di rilevare temperature da -20 a 60 gradi centigradi, così come potrà rilevare l’umidità dallo 0% al 100% RH. Lo si potrà installare in qualsiasi angolo della casa, dalla camera da letto al soggiorno, da bagno al magazzino, o perfino incollarlo alla culla del proprio figlio.

Il sistema di sicurezza domestica di Koogeek è compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google, così da poterlo innescare o disattivare tramite un comando vocale. Ovviamente, tramite l’app Koogeek Life, un utente potrà anche condividere il controllo del proprio sistema di sicurezza domotico.

Solitamente su Amazon ha un costo di 65,99 euro, ma al momento è possibile acquistarlo con uno sconto netto di 15 euro, grazie al coupon V9ULR8HI. Clicca qui per acquistarlo.