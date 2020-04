Microsoft «I Surface non hanno Thunderbolt 3 per motivi di sicurezza»

Microsoft, un po’ ritardo rispetto alla concorrenza, ha integrato la porta USB-C nei computer portatili e touchscren Surface (Surface Laptop 3, Surface Pro X e Surface Pro 7) ma non ha ancora sfruttato la porta Thunderbolt 3. Apple, da parte sua non brilla nemmeno: la propone sui MacBook Air e MacBook Pro ma non su iPad Pro dove, dal 2018, propone la porta USB-C che ha lo stesso attacco di Thunderbolt 3 ma offre funzionalità diverse.

La multinazionale di Redmond spiega l’assenza di Thunderbolt 3 dai sui dispositivi più recenti per motivi di sicurezza. Thunderbolt (qui i dettagli) usa la tecnologia DMA (Direct Memory Access) per gestire ciò che la porta può leggere e scrivere direttamente nella RAM del computer senza bisogno di coinvolgere il sistema operativo. Questa scelta – spiega il sito MSPoweruser – consente di offrire grande velocità, ma significa anche offrire potenzialmente a terze parti la possibilità di leggere la memoria RAM, compresi elementi protetti con la tecnologia di crittografia Bitlocker (che consente di proteggere i dati nel dispositivo in modo che l’accesso sia consentito solo a persone che dispongono dell’autorizzazione), e anche la possibilità di “iniettare” malware che permetterebbero a cybercriminali di bypassare la schermata di blocco di Windows.

Per lo stesso motivo, afferma sempre Microsoft, la RAM è saldata, un modo per impedire “attacchi cold boot”, usando l’azoto liquido per “congelare” (è proprio il caso di dirlo) per svariati minuti le informazioni sui moduli DRAM non alimentati e leggere in chiaro (con sistemi tutt’altro che semplici) dati che altrimenti sarebbero inaccessibili.

Surfaces don't have Thunderbolt because its insecure 🙃 pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y — WalkingCat (@h0x0d) April 25, 2020

Francamente tutto questo discorso sembra un po’ campato in aria e lascia il tempo che trova (anche Intel stessa altrimenti non dovrebbe spingere l’adozione di Thunderbolt 3). I procedimenti descritti, benché teoricamente possibili sono poco pratici, estremamente complessi, ed è possibile integrare nel sistema operativo vari meccanismi di protezione, impedendo ad esempio l’avvio da periferiche esterne o sfruttando chip dedicati alla sicurezza come fa Apple con le macchine più recenti, dove il T2 è sfruttato, tra le altre cose, come controller di gestione del sistema, processore del segnale di immagine, controller audio e controller SSD).

Lo scorso anno Microsoft ha ad ogni modo introdotto una nuova funzionalità, denominata “protezione DMA del kernel (disponibile da Windows 10 1803) per proteggere i PC dagli attacchi DMA (Direct Memory Access) che usano i dispositivi PCI hot plug collegati alle porte Thunderbolt 3.

