L’action camera SJCAM C100 Plus è in sconto a soli 35 €

Se state cercando un’action camera per filmare tutto quel che di bello vi accade intorno mentre fate una qualche attività all’aria aperta o semplicemente passeggiate per le città in visita durante una vacanza, date un’occhiata alla SJCAM C100 Plus attualmente in sconto.

Compatta, leggera e facile da utilizzare in molte situazioni, è piuttosto compatta (misura 6 x 2,5 x 2 cm per 42 grammi di peso) e se la volete usare in una postazione fissa, magari in casa come telecamera di sorveglianza temporanea o per registrare un video da una particolare inquadratura, non vi servono gli accessori in confezione e neppure in treppiede perché potete agganciarla a una qualsiasi superficie metallica tramite i magneti incorporati.

Può registrare video in 4K a 30 fps (grandangolari con angolo di campo pari a 115° e in formato MP4) tramite un sensore da 16 MP e c’è la tecnologia EIS (Electronic Image Stabilization) che offre riprese stabili anche in movimento riducendo sensibilmente le vibrazioni senza bisogno di gimbal o particolari supporti.

Molto buona anche l’autonomia, con una batteria da 730 mAh che promette circa 2 ore con una sola carica. L’archiviazione dei file avviene su scheda microSD fino a 128 GB (da comprare a parte).

Si può controllare anche a distanza dall’app collegandovisi via Wi-Fi, non solo per regolare al volo le impostazioni ma anche per avviare e fermare le riprese senza toccare direttamente la fotocamera.

In dotazione è inclusa una custodia protettiva che consente di utilizzarla anche in acqua fino a 30 metri di profondità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 35 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

