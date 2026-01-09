Smart TV da sogno a prezzo stracciato, l’offerta dell’anno scatena il web: solo qui la paghi una miseria

Il dispositivo che tutti sognavano a una cifra mai vista prima, lo sconto che tutti stavano aspettando per farsi questo regalo

Chi ha detto che i grandi acquisti si debbano fare solo a Natale? Passate le feste arriva il momento giusto per fare qualche “affare” e lo dimostra l’offerta di questa Smart TV a un prezzo davvero super conveniente.

Un’offerta talmente vantaggiosa che bisognerebbe non lasciarsela scappare, dopo aver fatto tutti i regali, è tempo di pensare a se stessi e acquistare un nuovo dispositivo con funzionalità di ultima generazione a un prezzo molto ridotto.

Smart TV 40 pollici a un prezzo stracciato, dove acquistarla

A sorprendere i suoi clienti è, come sempre, Eurospin. La grande catena di ipermercati è noto come – ciclicamente – proponga una serie di prodotti evergreen nel suo volantino a prezzi più che scontati. E’ il caso di questa Smart TV 40 pollici, che è in vendita a soli 199 euro.

Si tratta di un modello United in Full HD, questo vuol dire che ha una risoluzione praticamente perfetta, grazie alla quale si potranno vedere film e serie TV e qualsiasi altro contenuto con immagini sorprendenti. Basterà accedere a una delle tante piattaforme streaming per “gustarsi lo spettacolo”. In un momento in cui le Smart TV sono presenti in ogni casa, in alcuni casi anche in ogni stanza di un singolo appartamento, poter acquistare un prodotto del genere a un prezzo così conveniente è un vero affare.

E’ un’ottima offerta in termini di rapporto qualità-prezzo, questa Smart TV LED 40” ha uno schermo di 101,6 cm, è full HD con una risoluzione del display 1920×1080 px, una luminosità dello schermo 20 cd/m². Ha un sistema operativo Android 11, digitale DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2, numerazione LCN – EPG – HBBTV 2.0. La connettività, invece, è Wi-Fi, 3xHDMI, 2xUSB, CI+. Per quanto riguarda le misure, invece, con supporto è 90,4x18x56,2 h e senza supporto è 90,4×8,6×51,5 h cm.

Si comprende subito che si tratta di un dispositivo di ultima generazione, con una serie di funzionalità che lo rendono – a questo prezzo – un affare da non farsi scappare. Che si voglia cambiare tv in una stanza della casa, perché magari si ha ancora un modello obsoleto, o che se ne voglia aggiungere una, magari in cucina dove ancora non c’è, a 199 euro questa Smart TV in offerta da Eurospin è l’acquisto giusto. Di dimensioni grandi ma non eccessive, rendono questo dispositivo adattabile a ogni tipo d’ambiente.

Non bisogna dimenticare che le offerte di Eurospin il più delle volte sono a tempo, ma non si deve disperare poiché il più delle volte – soprattutto quando si tratta di prodotti tecnologici come una Smart TV – sono cicliche. Dunque il volantino della grande catena di ipermercati va sempre tenuto d’occhio per non perdersi nessun affare.