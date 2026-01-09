iOS 26.3, come inoltrare le notifiche di iPhone su Android e altre piattaforme

Si possono ricevere le notifiche di iPhone su un altro dispositivo che non sia un Apple Watch, un iPad o un Mac? installando iOS 26.3 la risposta a questa domanda diventa affermativa. Apple infatti tramite questo aggiornamento si sta adeguando alle normative imposte dall’UE che puntano ad una sempre maggiore convergenza tra le varie piattaforme.
Che piaccia o meno quindi Apple, per evitare sanzioni, è obbligata ad offrire strumenti che agevolino l’interoperabilità con Android e simili, disponibili appunto a partire da questa versione del suo sistema operativo.
In questo articolo vi spieghiamo come funziona e come attivare il trasferimento delle notifiche.
Requisiti
Per far si che funzioni dovete installare iOS 26.3. Il lancio al pubblico è previsto per fine gennaio / inizio febbraio 2026, ma già adesso chi vuole può accedervi installando la beta pubblica, tenendo in tal caso presente che eventuali malfunzionamenti o interruzioni di servizio saranno del tutto normali.
Come attivare il trasferimento notifiche di iPhone su Android
Aggiornato iPhone, attivate il Bluetooth sia qui che sul dispositivo di destinazione delle notifiche, quindi:
- aprite l’app Impostazioni su iPhone;
- cliccate su Notifiche;
- selezionate la nuova voce denominata Inoltro notifiche.
Nella schermata che segue vengono elencati tutti i dispositivi Bluetooth compatibili: vi basta selezionare quello interessato per attivare automaticamente il trasferimento delle notifiche.
Cosa succede adesso
D’ora in avanti le notifiche ricevute su iPhone verranno inoltrate anche sul dispositivo selezionato, anche se si tratta di un telefono Android.
Tenete tuttavia presente che se avete al polso un Apple Watch, fintantoché questo sistema resterà attivo allora il vostro smartwatch smetterà di vibrare alla ricezione delle prossime notifiche. Questo perché, allo stato attuale, le notifiche di iPhone possono essere inoltrate a un solo accessorio alla volta.
Altre guide
Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch?
Ecco quelli dedicati ad iOS 26.
