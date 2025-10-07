Smartphone, i 3 posti in cui non andrebbe mai posizionato: conseguenze immediate

Ci sono alcuni luoghi in cui non andrebbe mai portato o il cellulare, le ragioni sono ben precise e conoscerle aiuta ad evitare il peggio

Il modo in cui si utilizza uno smartphone è oggi un argomento di grande attualità, parliamo di dispositivi che sono diventati parte integrante delle nostre vite e che praticamente abbiamo sempre in mano. Non tutti sanno, però, che ci sono alcuni luoghi in cui non andrebbe mai portato a causa di alcuni pericoli.

Sebbene ormai tutti dovrebbero conoscere quale sia l’uso corretto dello smartphone, ci sono ancora una serie di pratiche scorrette piuttosto diffuse. Proprio per questo è bene conoscere quali sono i luoghi in cui non bisognerebbe mai portare il telefono.

Quali sono i posti in cui lo smartphone non va posato

Come abbiamo detto è piuttosto diffusa la pratica di portare il proprio smartphone ovunque, quasi come se non ci riuscissimo a separare da questo device. Eppure in alcuni luoghi andrebbe assolutamente evitato per le conseguenze piuttosto gravi.

Il primo posto dove non si dovrebbe portare lo smartphone è la cucina, soprattutto quando stiamo pulendo o cucinando. Nel primo caso perché non conviene toccare il dispositivo con le mani bagnate e nel secondo, andrebbe evitato di posizionarlo vicino ai fornelli per scongiurare un eventuale surriscaldamento. Questa parte della casa, inoltre, ha una specifica caratteristica, è molto umida e vive forti sbalzi di temperatura, due cose che non sono “amiche” degli smartphone, poiché potrebbero causare danni ai componenti interni. Inoltre, non bisognerebbe mai distrarsi quando si cucina.

Gli smartphone non andrebbero mai riposti nelle tasche anteriori dei pantaloni per due ragioni, la prima riguarda prettamente gli uomini, poiché potrebbe comportare problemi di fertilità, come dimostrato da diversi studi e, in secondo luogo potrebbe essersi la remota possibilità di esplosione, cosa che capita in special modo con temperature elevate.

Infine, il terzo posto in cui non bisognerebbe portare lo smartphone è il bagno, praticamente qualcosa di inimmaginabile. Sono tantissime le persone che lo usano per guardare video, i social o inviare messaggi quando si è impegnati in altro. Eppure non si dovrebbe fare, la cosa migliore è tenere il dispositivo lontano dal wc. Secondo uno studio, infatti, pare che dopo aver tirato lo sciacquone, tutto ciò che si trova a distanza di 1 metro dal wc, è esposto a una carica batterica, che si diffonde tutte le volte che si scarica, quindi anche il cellulare.