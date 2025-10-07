Gratis Xbox Cloud Gaming con pubblicità, Microsoft ce l’ha già

Se ne parla da anni ma ora arrivano anticipazioni molto più dettagliate: Microsoft vuole proporre i videogiochi in streaming a un maggior numero di persone e mercati e lo farà introducendo per la prima volta Xbox Cloud Gaming in una versione gratis sostenuta dalla pubblicità.

Ricordiamo che il colosso di Windows sta sperimentando con la pubblicità nei videogiochi in streaming fin dal 2022 e poi anche nel 2023 con Fortnite. Ora però il piano si sta concretizzando: secondo fonti interpellate da The Verge all’interno della società alcuni dipendenti hanno già accesso a una versione gratis di Xbox Cloud Gaming con pubblicità, un test interno prima del rilascio di una versione beta pubblica.

Come già avvenuto per Netflix e diversi altri servizi streaming, gli abbonamenti con pubblicità comportano alcune limitazioni, come avverrà anche per il gaming. Per il test interno emergono due minuti di pubblicità prima di poter avviare la partita, con sessioni di gioco lunghe un massimo un’ora, più un massimale di cinque ore alla settimana. Tempistiche e modalità potrebbero cambiare prima del lancio.

Il supporto è indicato oltre che per le console Xbox, per computer, dispositivi mobile e tramite web. Questo significa che praticamente tutti gli utenti muniti di un dispositivo dotato di browser e accesso al web potranno giocare con Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità. Un ottimo sistema per far provare i videogiochi in streaming senza spendere nulla, invogliando più utenti a sottoscrivere un abbonamento.

Per quanto riguarda i titoli supportati, al momento del test interno la versione free permette di giocare ad alcuni titoli in possesso dell’utente, oltre ai titoli inclusi nei Free Play Days per provarli nel corso del weekend, oltre che il catalogo delle vecchie glorie Xbox Retro Classics.

Con Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità è obbligatorio attendersi anche limitazioni per quanto riguarda risoluzione grafica e bitrate. Già adesso gli abbonati Xbox Game Pass con piani Essential e Premium possono giocare via streaming con risoluzione limitata a 1080p e bitrate di 12 Mbps. Invece chi paga il costoso piano Ultimate può giocare fino alla risoluzione 1440p con bitrate fino a 30 Mbps.

Purtroppo dalle indiscrezioni interne di Microsoft per ora non emergono tabella di marcia e possibili tempistiche di lancio.