Apple M5 è in arrivo, iPad Pro e MacBook Pro M4 si restringono

Disponibilità e tempistiche di consegna su Apple Store online sono da sempre un indicatore piuttosto preciso sulle novità in arrivo da Apple, come sta succedendo ora per iPad Pro e MacBook Pro con il prossimo chip Apple M5.

Al momento sia per il tablet che per il portatile professionale di Apple in versione con chip M4, quindi da 14 pollici, è sufficiente una piccola modifica nella configurazione per far slittare le tempistiche di spedizione molto avanti nel tempo.

Si passa da uno o due giorni come da standard, per arrivare a una stima compresa tra il 21 e il 28 ottobre, un posticipo lungo e insolito che tradizionalmente viene associato alla riduzione delle scorte in magazzino, in vista dell’introduzione di nuovi modelli.

Quanto sopra è rilevato da Mark Gurman su Apple Store in USA, ma vale anche per il negozio online in Italia. Interessante notare che scorte scarse e tempi di spedizione insolitamente lunghi non interessano le configurazioni di MacBook Pro superiori, quindi il modello da 16” con chip Apple M4 Pro e M4 Max.

Indizi multipli puntano a ottobre

Nei primissimi giorni di ottobre dalle registrazioni obbligatorie presso la FCC in USA sono trapelati i codici prodotto per un singolo nuovo MacBook Pro, insieme ad altri sei codici prodotto per altrettanti nuovi iPad Pro, uno per ogni variante da 11” e 13” con e senza connettività cellulare.

Ci sono pochi dubbi che siano in arrivo MacBook Pro e iPad Pro con il nuovo chip M5, come confermano anche le anticipazioni dai fornitori per l’inizio della produzione. Sembra che Apple possa decidere però per una introduzione scaglionata: entro ottobre gli iPad Pro M5 e MacBook Pro M5 da 14”, ma potremmo dover attendere l’’inizio del 2026 per i portatili professionali da 16” con le versioni superiori dei chip M5 Pro e M5 Max.

A differenza della gamma iPhone con presentazione obbligatoria annuale ed evento dedicato a settembre, risulta più difficile prevedere le mosse di Apple in ambito Mac, dove il colosso dispone di più spazio di manovra sia per le tempistiche che per le modalità di presentazione.

Ricordiamo che dalla Russia è trapelato in video iPad Pro M5.