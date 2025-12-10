Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Smartphone killer, ecco le chiamate che mettono a rischio il tuo corpo: il pericolo invisibile
Curiosità Tech

Smartphone killer, ecco le chiamate che mettono a rischio il tuo corpo: il pericolo invisibile

Di Francesca Testa
smartphone
Alcune chiamate con lo smartphone mettono a rischio la nostra salute - Mactynet.it

A molti potrebbe risultare incredibile, ma ci sono delle chiamate che possono arrivare al nostro smartphone che mettono a rischio la nostra salute, ecco quali.

Lo smartphone è diventato una presenza quotidiana delle nostre giornate, l’idea di separarcene anche solo per qualche ora può sembrare impossibile da concepire anche se non si ha la necessità di essere reperibili per motivi di lavoro. Non a caso, c’è chi addirittura non riesce a evitare di tenerlo acceso anche di notte anche se magari le notifiche che possono arrivare riguardano i social e poco altro.

Questo modo di agire, per quanto consolidato, non è certamente corretto, visto che dimostra una vera e propria dipendenza che, come tale, non può essere ritenuta sana. A questo dobbiamo aggiungere un altro aspetto che può sembrare difficile da credere ma che è assolutamente reale e che è importante tenere presente, ci sono delle chiamate, infatti, che possono arrivare addirittura a mettere a rischio la nostra salute. Saperlo può permettere di salvarci la vita.

Lo smartphone mette a rischio la nostra salute: lo sapevi?

Ogni dipendenza non può mai essere considerata qualcosa di positivo, compresa quella dal cellulare, anche se in alcuni diventa necessario usarlo ed essere reperibile. Ci sono però delle telefonate che dovremmo assolutamente evitare di fare, almeno se vogliamo proteggere la nostra salute, cosa a cui evidentemente tutti teniamo.

I pericoli maggiori possono sorgere a causa delle telefonate estremamente lunghe, quelle che ci portano inevitabilmente e tener il telefono attaccato all’orecchio per diversi minuti, sia quando si sta parlando, sa quando si sta ascoltando l’interlocutore. E’ in quella fase che il dispositivo emette campi elettromagnetici che sono potenzialmente pericolosi, anche se per ora non ci sono studi scientifici che hanno certezze sul collegamento tra questi e lo svilippo del tumore al cervello, uno dei più temuti.

cervello
Non ci sono ancora certezze tra l’uso del telefon o e il tumore al cervello – Maciitynet.it

Sono però diversi gli studi che hanno invece confermato alcuni effetti negativi che possono verificarsi con l’esposizione costante e prolungato ai device tecnologici, tra cui disturbi dell’apprendimento, alterazioni del benessere, la vista, l’udito e le funzioni metaboliche e cardiocircolatorie.

Il numero di chiamate che effettuiamo ogni giorno con lo smartphone è sicuramente aumentato, ma è allo stesso tempo migliorata la tecnologia, i modelli più moderni infatti emettono meno radiazioni rispetto a quelli che hanno già qualche anno alle spalle. Tutto questo è possibile grazie a una maggiore frequenza di antenne e ripetitori sparsi sul territorio, anche se gli eccessi sono comunque da evitare.

Questo non significa necessariamente dover rinunciare all’uso del nostro amato telefono, per alcuni è impossibile farlo, o almeno ridurre le ore che si passano a stretto contatto. Altrettanto utile può essere però ricorrere a vivavoce e auricolari per limitare l’assorbimento di energia della testa, oltre a diminuire la durata delle telefonate che facciamo così da dare respiro a orecchio e testa.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Airpods Pro 3 contro Airpods Pro 2 e Airpods Pro, scoprite se è il momento di aggiornare
Articolo successivo
FixBot è uno strumento di iFixit per riparare i dispositivi

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.