Smartphone killer, ecco le chiamate che mettono a rischio il tuo corpo: il pericolo invisibile

A molti potrebbe risultare incredibile, ma ci sono delle chiamate che possono arrivare al nostro smartphone che mettono a rischio la nostra salute, ecco quali.

Lo smartphone è diventato una presenza quotidiana delle nostre giornate, l’idea di separarcene anche solo per qualche ora può sembrare impossibile da concepire anche se non si ha la necessità di essere reperibili per motivi di lavoro. Non a caso, c’è chi addirittura non riesce a evitare di tenerlo acceso anche di notte anche se magari le notifiche che possono arrivare riguardano i social e poco altro.

Questo modo di agire, per quanto consolidato, non è certamente corretto, visto che dimostra una vera e propria dipendenza che, come tale, non può essere ritenuta sana. A questo dobbiamo aggiungere un altro aspetto che può sembrare difficile da credere ma che è assolutamente reale e che è importante tenere presente, ci sono delle chiamate, infatti, che possono arrivare addirittura a mettere a rischio la nostra salute. Saperlo può permettere di salvarci la vita.

Lo smartphone mette a rischio la nostra salute: lo sapevi?

Ogni dipendenza non può mai essere considerata qualcosa di positivo, compresa quella dal cellulare, anche se in alcuni diventa necessario usarlo ed essere reperibile. Ci sono però delle telefonate che dovremmo assolutamente evitare di fare, almeno se vogliamo proteggere la nostra salute, cosa a cui evidentemente tutti teniamo.

I pericoli maggiori possono sorgere a causa delle telefonate estremamente lunghe, quelle che ci portano inevitabilmente e tener il telefono attaccato all’orecchio per diversi minuti, sia quando si sta parlando, sa quando si sta ascoltando l’interlocutore. E’ in quella fase che il dispositivo emette campi elettromagnetici che sono potenzialmente pericolosi, anche se per ora non ci sono studi scientifici che hanno certezze sul collegamento tra questi e lo svilippo del tumore al cervello, uno dei più temuti.

Sono però diversi gli studi che hanno invece confermato alcuni effetti negativi che possono verificarsi con l’esposizione costante e prolungato ai device tecnologici, tra cui disturbi dell’apprendimento, alterazioni del benessere, la vista, l’udito e le funzioni metaboliche e cardiocircolatorie.

Il numero di chiamate che effettuiamo ogni giorno con lo smartphone è sicuramente aumentato, ma è allo stesso tempo migliorata la tecnologia, i modelli più moderni infatti emettono meno radiazioni rispetto a quelli che hanno già qualche anno alle spalle. Tutto questo è possibile grazie a una maggiore frequenza di antenne e ripetitori sparsi sul territorio, anche se gli eccessi sono comunque da evitare.

Questo non significa necessariamente dover rinunciare all’uso del nostro amato telefono, per alcuni è impossibile farlo, o almeno ridurre le ore che si passano a stretto contatto. Altrettanto utile può essere però ricorrere a vivavoce e auricolari per limitare l’assorbimento di energia della testa, oltre a diminuire la durata delle telefonate che facciamo così da dare respiro a orecchio e testa.