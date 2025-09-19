Airpods Pro 3 contro Airpods Pro 2 e Airpods Pro, conviene aggiornare?

Gli AirPods Pro 3, annunciati allo scorso evento Apple assieme agli iPhone 17, rappresentano l’ultima evoluzione di un prodotto che ha debuttato nel 2019 come risposta di Apple al bisogno di auricolari più avanzati rispetto agli AirPods tradizionali.

La prima generazione aveva cancellazione attiva del rumore, design in-ear e controlli a pressione, aprendo una nuova strada. Da allora, abbiamo avuto due aggiornamenti: uno nel 2022 (con un refresh nel 2023 per aggiungere la porta USB-C) e uno nel 2025.

Le funzioni di base di tutti i modelli sono in fondo le stesse: perfetta integrazione con iPhone, soppressione del rumore con modalità trasparenza, sensore di attivazione. Ma in ciascuno di questi elementi ci sono stati molti affinamenti, senza contare le funzioni introdotte che i modelli precedenti non avevano.

Ma quali sono le differenze reali rispetto alle versioni precedenti e chi dovrebbe pensare di aggiornare? Proviamo a rispondere.

AirPods Pro di prima generazione

Il modello originale del 2019 è oggi decisamente datato e superato su quasi tutti i fronti. A cominciare dall’autonomia, che si ferma a circa 4,5 ore; poi abbiamo la resistenza all’acqua limitata agli schizzi con certificazione IPX4, e il chip H1 mostra i suoi limiti.

Non esistono funzioni come la trasparenza adattiva, il ritrovamento preciso con chip U1/U2 e le modalità adattive della soppressione del rumore. Per chi li utilizza ancora, la batteria è probabilmente degradata e l’esperienza d’ascolto nettamente inferiore alle versioni successive.

AirPods Pro 2

Con la seconda generazione del 2022 Apple ha fatto molti passi avanti, pur mantenendo lo stesso design. Gran parte del merito è del chip H2, che ha raddoppiato la potenza della cancellazione attiva del rumore e migliorato la qualità audio. Il processore gestisce anche la trasparenza adattiva: in pratica la soppressione del rumore si adatta all’ambiente e, quando necessario, perché parliamo con qualcuno, si riduce o si spegne per farci dialogare senza problemi.

Nel modello del 2022 c’è anche una custodia con posizione precisa e uno speaker per ritrovarla. Inoltre, la resistenza è migliorata alla polvere con certificazione IP54, l’autonomia è salita a 6 ore e nel 2023 la custodia è stata aggiornata con la porta USB-C.

In sintesi, mancano diverse cose (come vedremo) del modello del 2025 ma si tratta di un prodotto ancora attuale che per giunta continua a condividere gran parte delle funzioni software con gli AirPods Pro 3. Se reperito a prezzo scontato è un ottimo affare, benché sarà difficile trovarlo a un prezzo che renda l’acquisto una scelta a occhi chiusi.

Va ricordato, infatti, che gli AirPods Pro 2 costavano 299 euro e sono stati in qualche caso offerti a 190 euro. Gli AirPods Pro 3 costano 259 euro. Sessanta euro, prima degli sconti, potrebbero valere la scelta per il nuovo modello.

Confronto AirPods Pro

Caratteristica AirPods Pro (2019) AirPods Pro 2 (2022/2023) AirPods Pro 3 (2025) Design Prima versione Design immutato Design migliorato Gommini 3 misure 4 misure 5 misure Sensore di attivazione Ottico Sensore della pelle Sensore della pelle Chip H1 H2 H2 ANC Base 2x più potente 4x più potente Trasparenza Sì Trasparenza adattiva Trasparenza adattiva Resistenza IPX4 (schizzi) IP54 (polvere, sudore, acqua) IP57 (polvere, sudore, immersioni leggere) Custodia Lightning Lightning / USB-C USB-C Posizionamento preciso No Sì (chip U1) Sì, migliorato (chip U2) Funzioni speciali — Test audio, traduzione dal vivo (in alcuni mercati) Test audio, traduzione dal vivo (in alcuni mercati) Cardiofrequenzimetro No No Sì Autonomia con ANC 4,5 ore (24 totali con custodia) 6 ore (30 totali con custodia) 8 ore (24 totali con custodia) Audio Lossless No Con Vision Pro Con Vision Pro

AirPods Pro 3

La terza generazione rappresenta il primo vero redesign. Gli auricolari sono più compatti e offrono cinque misure di gommini fino alla taglia XXS, per una migliore vestibilità. Le novità tecniche non mancano:

ANC quattro volte più efficace rispetto alla generazione precedente, con sigillo passivo migliorato.

rispetto alla generazione precedente, con sigillo passivo migliorato. Certificazione IP57 , quindi resistenza non solo a sudore e polvere ma anche a immersioni leggere.

, quindi resistenza non solo a sudore e polvere ma anche a immersioni leggere. Nuova custodia con pulsante capacitivo e Precision Finding con chip U2 dal raggio più ampio.

e Precision Finding con chip U2 dal raggio più ampio. Sensore di frequenza cardiaca integrato.

integrato. Autonomia fino a 8 ore con ANC, anche se la custodia scende a 24 ore totali.

Restano compatibilità con l’audio lossless su Vision Pro, funzioni di accessibilità come Hearing Aid, Live Translation e Automatic Conversation Boost, e tutte le integrazioni con l’ecosistema Apple.

Conviene aggiornare?

La risposta dipende dal punto di partenza:

Chi ha ancora i Pro di prima generazione troverà negli AirPods Pro 3 un salto radicale in termini di suono, autonomia, resistenza e funzioni intelligenti.

troverà negli AirPods Pro 3 un salto radicale in termini di suono, autonomia, resistenza e funzioni intelligenti. Chi possiede i Pro 2 può considerare l’upgrade solo se è interessato al nuovo design, alla cancellazione del rumore ancora più potente o al monitoraggio del battito cardiaco. In caso contrario, gli AirPods Pro 2 restano auricolari moderni e molto validi, soprattutto se acquistati a prezzo ribassato.

può considerare l’upgrade solo se è interessato al nuovo design, alla cancellazione del rumore ancora più potente o al monitoraggio del battito cardiaco. In caso contrario, gli AirPods Pro 2 restano auricolari moderni e molto validi, soprattutto se acquistati a prezzo ribassato. Chi non ha mai comprato un paio di AirPods Pro troverà nei Pro 3 il modello più completo e a prova di futuro, ma gli sconti sui Pro 2, se adeguati, possono rendere quella scelta più conveniente per molti utenti.

Prezzo e disponibilità

Gli AirPods Pro 3 sono già in vendita su Amazon a 249 €. Gli AirPods Pro 2 sono ancora in vendita in sconto a 199,99 €. Possibile che nelle prossime settimane scendano ancora: teneteli d’occhio nei periodi di promozioni.

Gli AirPods Pro di prima generazione sono scomparsi dal mercato (attenzione ai falsi). Si possono comprare usati, ma a un prezzo adeguato (probabilmente non più di 50/70 euro), considerando che potrebbero avere una batteria ormai poco fruibile.