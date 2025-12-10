FixBot è uno strumento di iFixit per riparare i dispositivi

iFixit ha presentato uno strumento AI, un “assistente per la riparazione” denominato FixBot.

Lo strumento si richiama dall’app iFixit che può essere scaricata dall’App Store (per dispositivi iOS) e dal Play Store (per dispositivi Android); l’app include le guide alla riparazione di iFixit in un formato facilmente consultabile da dispositivi mobili, strumenti per tenere traccia delle riparazioni e dettagli vari sulla salute della batteria.

Selezionando “Chiedi a FixBot” è possibile interrogare l’AI facendo domande del tipo: “Sto cercando di riparare il mio iPhone 15 Pro”, “Il mio MacBook è lento, come posso velocizzarlo?”, “Ho bisogno di una batteria di ricambio per un Lenovo Thinkpad X1 Extreme”, “Aiutami a riparare la macchina del ghiaccio del frigorifero”. In alternativa è possibile selezionare il dispositivo da riparare (console, dispositivi medici, elettrodomestici, veicoli, computer, ecc.) e porre il quesito partendo dal prodotto.

Dettagli sullo stato di salute della batteria

Per quanto riguarda la funzione sullo stato di salute della batteria, è richiesta la condivisione manuale di un file di analisi iterno di iOS, una procedura un po’ contorta: dalla sezione Home dell’app bisogna aprire la voce “dati della batteria” e da qui selezionare “Condividi l’analisi”; per dare all’app la possibilità di accedere a determinati dati bisogna prima aprire Impostazioni > Privacy e Sicurezza > Analisi e miglioramenti e assicurarsi che la voce “Condividi dati iPhone e Apple Watch” sia abilitata; da questo punto delle Impostazioni di iOS bisogna scegliere “Dati di analisi”, selezionare il file più recente con dati di analytics, da qui “Condividi” e scegliere iFixit come destinazione. L’app, in altre parole, usa dati di analisi, diagnosi e utilizzo del dispositivo, per ottenere dettagli sulla batteria che altrimenti non potrebbe ottenere.

Per il resto, l’app consente di acquistare direttamente pezzi di ricambio iFixit, verificando automaticamente la compatibilità con il dispositivo prima dell’acquisto.

Oltre che per iPhone, iPad e dispositivi Android, l’app con l’assistente è disponibile anche dal sito web di iFixit e, per ora, l’accesso è gratuito. In futuro sarà disponibile un piano Enthusiast a 4,99 dollari al mese e sono previste funzioni avanzate, come ad esempio la possibilità di caricare documenti.

L’app iFixit su App Store è un ritorno: nel 2015 l’app era stata rimossa “per violazione dei termini di servizio Apple” dopo lo smontaggio di una Apple TV e del telecomando Siri Remote.