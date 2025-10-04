La sirena di Apple Watch Ultra salva la vita a un sub

Una funzionalità non a tutti nota di Apple Watch Ultra è la sirena da 86 decibel, pensata per le emergenze, in caso di smarrimento o infortunio, possibilità che può contribuire ad attirare l’attenzione su un luogo.

Questa firma sonora è ben udibile e combina due sequenze alternate, che è possibile ripetere anche per diverse ore. La prima sequenza evoca una situazione di urgenza mentre la seconda riproduce il segnale internazionale di SOS.

La funzione in questione ha permesso di salvare la vita di un sub di Mumbai (India). A riferirlo è India Today spiegando che Kshitij Zodape stava facendo immersion ,nel golfo del Bengala, vicino Puducherry (città che si affaccia sull’Oceano Indiano), quando a circa trentacinque metri di profondità la con piombi per le immersioni che indossava si è staccata; lo sganciamento della cintura di zavorra non solo gli ha impedito immergersi più in basso ma lo ha spinto indietro in superficie. “L’acque era molto agitata e la visibilità scarsa, permettendo di vedere solo a 5 o 10 metri”, ha riferito l’uomo. “Eravamo circa 36 metri in giù quando improvvisamente sono stato sbalzato verso la superficie

Zodape ha riferito che in quel momento non riusciva a capire cosa stesse accadendo, ma il sensore di profondità dell’Apple Watch Ultra ha individuato la rapida salita verticale, ha mostrato una notifica suggerendo di rallentare perché la risalita veloce avrebbe comportato gravi pericoli (per la rapida diminuzione della pressione). Non essendo intervenuto l’utente, l’orologio ha iniziato ad attivare l’allarme, un segnale sonoro che ha attirato l’attenzione dell’istruttore subacqueo che era con Zodape.

L’istruttore è stato in grado di raggiungere Zodape e rallentare la sua risalita, impedendo probabili patologie da decompressione scatenate dal rapido passaggio da un ambiente a pressione alta a uno a pressione bassa.

Dopo l’incidente Zodape ha inviato un messaggio di ringraziamento a Apple per la presenza di una funzionalità che probabilmente gli ha salvato la vita. “Sono lieto che l’istruttore abbia sentito l’allarme e si intervenuto rapidamente”, ha risposto il CEO della Mela, Tim Cook. “Grazie per avere condiviso questa storia con noi. Stammi bene”.

Come funziona la Sirena di Apple Watch Ultra

Apple spiega che quando si attiva la Sirena, Apple Watch Ultra riproduce un suono continuo che può essere sentito fino a 180 metri di distanza. La funzione riproduce due suoni unici e acuti, non generalmente ascoltati in natura o nell’ambiente, che si alternano e si ripetono; i suoni continuano a essere riprodotti fino a quando non di disattiva la sirena o l’orologio non ha esaurito la batteria. È possibile attivare la Sirena anche manualmente usando il pulsante Azione o il tasto laterale e trascinando il cursore di Sirena per avviare un conto alla rovescia; dopo il conto alla rovescia, si attiva Sirena.