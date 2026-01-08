Smetti di pagare per iCloud: ecco la soluzione definitiva per il tuo iPhone

Finder si blocca a metà trasferimento, iCloud richiede l’ennesimo abbonamento quando lo spazio di archiviazione è al limite, iTunes è ormai diventato obsoleto. L’aggiornamento a iPhone 17 con iOS 26 risveglia queste frustrazioni: come puoi migrare foto, video e messaggi di diversi anni senza rischiare un disastro?

Gli strumenti nativi di Apple operano secondo i propri tempi, raramente i tuoi. Nel frattempo, la tua libreria 4K si accumula, la memoria si riempie e la sincronizzazione lenta. Questa dipendenza forzata dal cloud e dai capricci di Cupertino sta spingendo sempre più persone a cercare un’alternativa locale, veloce e affidabile. DearMob iPhone Manager offre proprio questo: riprendere il controllo dei propri dati senza compromessi.

Un’alternativa all-in-one all’ecosistema Apple

DearMob iPhone Manager si presenta come un sostituto coerente dell’ecosistema ufficiale Apple. Invece di frammentare le operazioni tra Finder, iTunes e iCloud, questo software centralizza backup, ripristino, trasferimento e gestione quotidiana in un’unica interfaccia unificata.

Compatibile con iOS 26 e l’intera gamma di iPhone 17 (inclusi i modelli Pro, Pro Max e Air), utilizza un approccio locale che ti restituisce il controllo completo sui tuoi file. Velocità, flessibilità e sicurezza sono i suoi tre pilastri, con un design ergonomico accessibile anche a chi ha limitate competenze tecniche.

Il software sta attualmente beneficiando di una offerta speciale di Capodanno: la licenza a vita è scontata del 62%, con l’aggiunta di tre regali extra. Vale la pena considerare questa offerta a tempo limitato se cerchi una soluzione di gestione dell’iPhone a lungo termine.

Backup e ripristino intelligenti

Il backup è il cuore del sistema. DearMob ti permette di effettuare un backup completo con un solo clic, ma consente anche un approccio selettivo: estrarre solo le foto di un album specifico, archiviare i messaggi di un determinato periodo o isolare i video recenti senza caricare tutto il contenuto.

Il ripristino viene eseguito senza cancellare i contenuti esistenti, un vincolo comune di iTunes che spesso richiede un ripristino di fabbrica. Il sistema supporta unità esterne e SSD e offre la crittografia opzionale per i dati sensibili.

Trasferimento e gestione delle foto

Per le foto, il trasferimento bidirezionale è naturale: da iPhone a computer, ma anche da computer a iPhone, con una gestione dettagliata per album, date o cartelle personalizzate.

I formati contemporanei come HEIC, ProRAW, JPEG e PNG vengono trasferiti alla loro risoluzione nativa, senza compressioni distruttive. Esportare una libreria fotografica completa è facile quanto effettuare una selezione mirata.

Video e musica senza limiti

I file video e audio ricevono una simile attenzione. L’importazione e l’esportazione di musica operano senza limitazioni, mentre i video 4K possono essere compressi al volo se necessario.

I formati incompatibili subiscono una conversione automatica e il sistema libera i file dai blocchi DRM senza costi aggiuntivi. Le librerie di grandi dimensioni migrano ad alta velocità, senza le infinite attese che caratterizzano Finder.

Gestione completa dei file

Oltre ai contenuti multimediali, DearMob gestisce contatti, messaggi di testo, calendari, e-book, suonerie personalizzate, memo vocali e podcast. L’esportazione e l’importazione funzionano tra iPhone, iPad e computer Mac o Windows.

L’iPhone può anche essere utilizzato come un’unità USB, mentre le conversioni di video, immagini e libri vengono eseguite per garantire la compatibilità con iOS. Anche in questo caso, la rimozione del DRM è integrata senza costi aggiuntivi.

Sicurezza, privacy e prestazioni

La sicurezza si estende a tutte le funzionalità. I backup accettano la crittografia, l’archiviazione rimane strettamente locale senza requisiti di cloud e il produttore ha una politica esplicita di non raccogliere dati personali.

Le prestazioni sono all’altezza di questo approccio: il trasferimento di 100 foto 4K avviene in circa otto secondi, 100 brani musicali in 35 secondi e un film da un gigabyte in 50 secondi. Il confronto tra le versioni gratuita e completa descrive in dettaglio le capacità di ciascuna edizione.

👉 Ottieni lo sconto del 62% prima che scada (3 bonus inclusi)

A chi è rivolto?

Il pubblico di riferimento va ben oltre gli utenti esperti. Chi cerca un backup senza problemi troverà la sua semplicità un grande vantaggio.

I creatori di contenuti e i fotografi che gestiscono librerie enormi apprezzeranno la velocità dei trasferimenti e la conservazione della qualità originale. Chi è riluttante ad affidare i propri dati personali al cloud avrà finalmente una robusta alternativa locale. Le aziende e gli amministratori IT che gestiscono più dispositivi scopriranno uno strumento centralizzato coerente.

Come usarlo?

L’uso pratico non richiede competenze particolari.

Primo passo: installa il software su Mac o PC e collega l’iPhone, l’iPad o l’iPod tramite USB (o via Wi-Fi se già accoppiato). Secondo passo: accedi a tutte le funzioni da un’interfaccia pulita e logica. Terzo passo: esegui il backup, il ripristino, il trasferimento o gestisci i file secondo necessità. La curva di apprendimento è minima anche per i principianti.

Un’offerta limitata da cogliere al volo

L’attuale promozione di Capodanno rappresenta un’opportunità tangibile per acquistare una licenza definitiva a un prezzo ridotto con uno sconto del 62% e tre bonus inclusi. Vale la pena prestare attenzione a questa offerta temporanea prima che scada.

Domande frequenti

Alcune domande legittime meritano risposta.

DearMob iPhone Manager è sicuro? Assolutamente sì, il produttore Digiarty ha una reputazione consolidata nel mondo del software multimediale.

Funziona con tutti i dispositivi? Richiede Windows o macOS con una GPU moderna per ottimizzare le prestazioni.

Supporta iPhone 17 e iOS 26? Gli aggiornamenti tengono il passo con i rilasci di Apple, garantendo una compatibilità immediata.

C’è il rischio di sovrascrivere i dati? No, il ripristino selettivo preserva i contenuti esistenti.

Quanto è veloce realmente? Le velocità dichiarate corrispondono a misurazioni effettuate in condizioni ottimali con una connessione USB 3.0.

Offerta licenza a vita

Per un periodo limitato, puoi ottenere la licenza a vita a soli €29,95, un prezzo particolarmente conveniente per un software di gestione iPhone/iPad.

La tua licenza include:

Tutti i futuri aggiornamenti

Supporto tecnico prioritario

Garanzia di rimborso di 30 giorni

Un unico pagamento per l’uso perpetuo, senza alcun abbonamento.

