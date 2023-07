I nuovi Beats Studio + per la prima volta in sconto, solo 164,99€

Son state rilasciati solo poche settimane fa ma sono già in sconto. Sono gli auricolari Beats Studio + che Amazon propone oggi a 164,99 € invece che 199€.

Questo modello fa seguito al precedente che Macitynet ha provato qui ma lo migliorano in tutto. In particolare offrono un’autonomia della batteria fino a 36 ore grazie alla custodia di ricarica ora USB-C (e non più Lightning), soppressione del rumore (dice beats) più efficiente di 1,6 volte e una trasparenza migliorata di due volte. ANC e trasparenza sono controllati con un tasto fisico, come i modelli precedenti.

Il nuovo sistema di ventilazione dei Beats Studio Buds+ e 4 differenti gommini migliorano il comfort e creano un sigillo del cavo auricolare che migliora la qualità dell’ascolto.

Ricordiamo che i Studio Buds+ di Beats rappresentano un’alternativa sportiva alle AirPods Pro e si distinguono per un design compatto e privo delle “asticelle” che scendono sotto le orecchie. Si collocano al di sotto dei Beats Fit Pro che a loro volta per tecnologia e funzioni si avvicinano molto agli Airpods Pro.

Idealmente i Beats Studio Buds+ sono dei concorrenti, con maggiori funzioni e superiore comfort, degli Airpods 3 che tra le altre cose non hanno il sistema di soppressione del rumore che invece, come detto, gli Studio Buds + presentano.

Offrono tra le altre cose

un sistema per il riconoscimento vocale migliorato

resistenza all’acqua e al sudore ( IPX4 )

) abbinamento con un tocco

l’ assistente vocale a mani libere e la funzione Dov’è di Apple

La compatibilità dei Beats Studio Buds+, come per tutti i prodotti Beats, è buona anche con il mondo Android: Google Fast Pair e connessione automatica con tutti i dispositivi registrati su Gmail, Audio Switch (passaggio tra dispositivi Android, Chromebook e altro compatibili), Find My Device.

Il prezzo in Italia dei nuovi Beats Studio Buds + sarebbe di 199,95 €. Dieci euro più dei Beats Studio Buds (anche se in circolazione e su Amazon il loro prezzo è sempre inferiore al listino ufficiale). Oggi su Amazon costano 164,99 € che è, inutile dirlo, il migliore visto fino ad ogg. A questo costo sono la scelta con pochi dubbi rispetto agli Airpods 3.

Click qui per comprare