Snapchat mette lo smalto alle unghie in realtà aumentata

Per provare il nuovo smalto sulle unghie non servirà più sporcarsi le mani: la nuova tecnologia preparata da Snapchat infatti elimina il bisogno dei solventi per unghie perché sfrutta la Realtà Aumentata AR per far vedere l’effetto finale attraverso lo schermo del telefonino.

L’idea è quella di aiutare le persone a prendere una decisione quando devono acquistare un nuovo smalto per unghie: così, la tecnologia Nails Segmentation di Snapchat riconosce le dita delle mani e vi applica virtualmente lo smalto selezionato per mostrare in tempo reale come sarebbe il risultato finale.

Al momento si possono provare virtualmente otto diverse tonalità del Nail Lacquer di OPI, uno dei marchi di bellezza più conosciuti in questo settore (fondata nel 1980 a Hollywood, l’azienda vende i suoi prodotti in più di 100 paesi compreso il nostro, dove ha aperto svariati punti vendita nelle principali città italiane).

Chi lo ha già provato riferisce che il filtro non è ancora perfetto perché se si posizionano le mani in certi modi il risultato appare un po’ imperfetto, ma come prima versione è già piuttosto buona perché permette di avere un’idea concreta di quel che si dovrebbe ottenere acquistando una determinata bottiglietta di smalto del marchio.

Purtroppo con OPI al momento non c’è la possibilità di essere reindirizzati ad un e-commerce per portare a termine l’acquisto dello smalto scelto, quindi una volta capito quale si desidera bisognerà andarselo a cercare da soli, online oppure nel negozio più vicino.

Come provare lo smalto di OPI con Snapchat

Se anche voi volete provare questo smalto con l’AR non dovete far altro che scaricare l’app di Snapchat (se non l’avete già) e usare lo scanner integrato per inquadrare il QR Code qui sotto per avviare lo strumento. Oppure in alternativa cliccate qui dal vostro smartphone.

A cosa serve

L’obiettivo finale un giorno dovrebbe essere quello di rendere ancora più facile e conveniente lo shopping online, superando anche l’ostacolo della prova attraverso il suo sostituto virtuale grazie alla potenza dell’AR.

Snapchat ha messo a disposizione di tutti i marchi e rivenditori il suo AR Enterprise Service proprio per consentire loro di offrire la prova in Realtà Aumentata dei prodotti che vendono attraverso la sua applicazione.

Gli altri usi dell’AR di Snapchat per lo shopping

E sono già diverse le aziende che ne fanno uso in passato infatti altre società hanno sfruttato la tecnologia per offrire ad esempio la prova virtuale del rossetto, di prodotti di abbigliamento e altri accessori sfruttando la sola fotocamera dello smartphone. Perfino Amazon ha stretto una collaborazione con Snapchat per far provare alcuni occhiali da sole prima di comprarli sul suo e-commerce.