Qualcomm, arriva la piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 4 per gli smartphone medio gamma

Pubblicità

Qualcomm promette la piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 4 per gli smartphone medio gamma in arrivo

Qualcomm Technologies ha presentato la piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 4, presentata come in grado di offrire “prestazioni straordinarie”, una maggiore durata della batteria e, il supporto Gen AI on device a un numero ancora più ampio di utenti.

La piattaforma è indicata come sviluppata per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti, dai gamer che desiderano immagini in 4K e audio wireless senza perdita di qualità grazie a Snapdragon Sound, passando ai professionisti che necessitano di una connettività affidabile ovunque, fino ai creatoridi contenuti, per i quali è fondamentale poter scattare foto e girare video di qualità, sia di giorno che di notte.

“Snapdragon 6 Gen 4 guiderà il prossimo grande passo avanti per gli smartphone di fascia media grazie a progressi nell’IA, nel gaming e nella fotografia,” ha dichiarato Deepu John, senior director, product management di Qualcomm Technologies, promettendo “un nuovo livello di prestazioni ed efficienza energetica” con migliorie relative a diversi aspetti incluso 5G e Wi-Fi.

Dal punto di vista tecnico questo SoC sfrutta il nodo produttivo a 4 nm di TSMC (per il Gen 3, Qualcomm sfruttava il 4 nm di Samsung).

Il produttoe riferisce di un miglioramento miglioramento dell’11% delle prestazioni della CPU grazie all’ultima CPU Qualcomm Kryo, fino al 29% di prestazioni per la GPU Adreno, e migliorie del 12% per quanto riguarda il risparmio energetico.

Alcune delle migliorie derivano da cambiamenti sul fronte a CPU, che adesso sfrutta elementi del’architettura ARM v9 e non più v8; il Soc Gen 4 inoltre consente di aumentare la risoluzione da 1080p a 4K, ottimizzando sia le prestazioni sia la durata della batteria.

Sul versante audio, abbiamo i supporto allo streaming lossless Qualcomm aptX per lee connessioni wireless, e all’LE Audio con Auracast che consente la condivisione audio su più device Bluetooth tramite auricolari.

La piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 4 sarà disponibile negli smartphone dei principali produttori, tra cui realme, OPPO e Honor, a partire dai prossimi mesi.