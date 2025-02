L’intelligenza artificiale ci renderà stupidi

Pubblicità

Forse era prevedibile: mentre AI compie progressi continui e migliora, gli utenti diventano un po’ più stupidi, anche se i ricercatori Microsoft impiegano altri termini. Con la rapida ascesa dell’AI generativa, sempre più persone si avvicinano a strumenti come ChatGPT o Copilot di Microsoft.

L’utilizzo dell’AI ha ormai mille usi pratici e nella vita di tutti i giorni aiuta spesso a gestire compiti ripetitivi, velocizzandone l’esecuzione. Il rovescio della medaglia è che l’uso dell’AI potrebbe ridurre l’impegno mentale, con un conseguente deterioramento delle facoltà cognitive.

A rivelare i potenziali rischi dell’utilizzo massiccio dell’AI è un recente studio condotto da ricercatori Microsoft in collaborazione con la Carnegie Mellon University: una dipendenza eccessiva dall’Intelligenza Artificiale può avere ripercussioni negative sul pensiero critico.

In sostanza, secondo lo studio, man mano che si devolvono le attività di routine all’AI, ci si nega l’opportunità di esercitare il proprio giudizio o di rafforzare i “muscoli” cognitivi.

Lo studio ha esaminato i casi d’uso dell’IA in ambito lavorativo e la fiducia che i dipendenti dimostrano quando si affidano a questi strumenti per svolgere i propri compiti. I risultati hanno rivelato che, paradossalmente, gli impiegati che usano strumenti di intelligenza artificiale incontrano maggiori difficoltà quando devono mettere alla prova il proprio pensiero critico, rispetto a chi ne fa un uso meno sistematico.

Questo evidenzia come chi mantiene attive le proprie capacità cognitive riesca ad arricchire il valore dei risultati prodotti dall’AI.

Su vari social, come evidenzia windowscentral, molti utenti hanno espresso preoccupazione, affermando di aver addirittura “perso alcune cellule cerebrali”. Un utente di Reddit ha commentato: “Posso davvero vedere come ChatGPT ci renderà più stupidi, poiché continueremo a utilizzare l’AI senza riflettere e senza mettere in moto il cervello”.

Ancora più allarmante è il fatto che alcuni sostengono di aver perso motivazione e spirito creativo, affidandosi di continuo a strumenti come ChatGPT, preferendo tali soluzioni per la velocità con cui offrono risposte, sempre a discapito dell’allenamento del pensiero critico e della creatività.

