Snoopy in Space Design Lab in arrivo negli Apple Store

Le strisce dei personaggi dei Peanuts prenderanno presto forma negli Apple Store: Apple sta per proporre un nuovo Design Lab tra le sessioni dei Today at Apple ispirate allo show “Snoopy in Space”.

Snoopy, Charlie Brown, Lucy e Linus arriveranno su Apple TV + e, contemporaneamente, saranno protagonisti di una serie di laboratori di disegno. “Design Lab: disegna il tuo astronauta ispirato da Snoopy in the Space” è il laboratorio che si potrà frequentare negli Apple Store per imparare i fondamentali dell’iconico stile di illustrazione di Peanuts utilizzando l’app Procreate su iPad Pro.

A partire da una bozza di un astronauta, si imparerà facilmente, come spiega Apple, a “disegnare espressioni facciali per mostrare emozioni e sentimenti, ma anche per personalizzare a piacimento la tuta spaziale colorata e far diventare vivo il proprio astronauta, magari trasformandolo in una GIF degna di una condivisione”.

Il nuovo Design Lab è ispirato a Snoopy in Space, una delle produzioni originali Apple per Apple TV+, in arrivo per il 1° novembre. La serie tv racconta le avventure dell’aspirante astronauta Snoopy e i Peanuts, attraverso la stazione spaziale internazionale, la Luna e oltre.

Come tutti gli eventi Today at Apple, la registrazione al Design Lab dedicato a Snoopy in Space è gratuita e ci si potrà registrare a partire dalla pagina dedicata di Apple.

Le sessioni partiranno il 2 novembre e saranno disponibili in moltissimi Apple Store, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Messico, Francia, Giappone e anche in Italia.

Apple offre sessioni artistiche pratiche gratuite con iPad Pro e Apple Pencil in quasi tutti gli Apple Store in tutto il mondo. Ci si può iscrivere ai corsi negli Store in Italia a partire da questa pagina ufficiale Apple.

