“Snoopy In Space’: il trailer della serie in arrivo su Apple TV+ festeggia la conquista della luna

Apple ha condiviso un nuovo trailer di “Snoopy in Space”, programma in arrivo in autunno su Apple TV+. Il trailer arriva in concomitanza dei 50 anni dall’allunaggio; nella clip è possibile ascoltare “Sul bel Danubio blu”, il celebre valzer di Johann Strauss, omaggio alla colonna sonora usata in “2001: Odissea nello spazio”, il celebre film diretto da Stanley Kubrick.

Nel riassunto della serie, si spiega che “Snoopy in Space segue Snoopy con il sogno di diventare un astronauta che diventa realtà quando lui e Woodstock si accodano con la banda dei Peanuts durante una gita alla NASA e vengono scelti per una prestigiosa missione nello spazio. Con Snoopy e Woodstock che realizzano il sogno di passare l’addestramento degli astronauti e dei viaggi nello spazio, Charlie Brown e il resto della banda, assistono i loro amici dal Controllo Missione”.

Il sito Deadline riferisce che la serie è prodotta da DHX Media. L’accordo tra Apple e DHX Media è stato annunciato a dicembre dello scorso anno. Lavorando a stretto contatto con la controllata Peanuts Worldwide, DHX Media ha spiegato di volere sviluppare e produrre una programmazione originale basata sui personaggi di Charles M. Schulz.

Lo scorso anno Peanuts Worldwide ha stretto una partnership anche con la NASA, una collaborazione non nuova allo scopo di suscitare passione per l’esplorazione spaziale e le materie tecnico-scientifiche tra gli studenti. La partnership, formalizzata attraverso uno Space Act Agreement, prevede la creazione di contenuti di intrattenimento, editoriali e di merchandising e progetti interattivi – che possano in qualche modo contribuire a diffondere l’educazione scientifica e tecnologica con l’aiuto di Charlie Brown e della banda dei Peanuts.

A maggio su Apple TV è arrivato “Peanuts in Space“, cortometraggio firmato Peanuts per Cupertino.Nel documentario recitano il regista Ron Howard e l’attore Jeff Goldblum. Ron Howard interpreta se stesso e con lui c’è anche Jeff Goldblum nei panni di uno storico della Nasa, in un’avventura che è una parodia della missione Apollo 10 della Nasa del maggio 1969.