Dropbox aggiunge estensioni per Gmail, WhatsApp, Vimeo e social

Dropbox ha introdotto le Extensions lo scorso anno per eliminare la frustrazione e il trambusto del passaggio da un’app all’altra: la nuova funzione consente agli utenti di agire direttamente sui file archiviati in Dropbox, senza dover passare ad altre app. Adesso, la società ha annunciato che sta raddoppiando il numero di estensioni, con 13 app partner nuove e aggiornate pronte a fare il debutto. Ecco di che si tratta.

Ricordiamo che le estensioni di Dropbox consentono di usare estensioni di app e componenti aggiuntivi per svolgere azioni con semplicità, come modificare PDF, richiedere firme e regolare immagini direttamente da Dropbox, il tutto senza un ulteriore processo di integrazione o codifica. Una volt terminato il lavoro, i file vengono salvati in Dropbox, così ogni cosa rimane organizzata e sincronizzata in un unico luogo.

Grazie alle nuove estensioni l’utente sarà avrà la possibilità di aggiungere file ai messaggi in Gmail, Workplace by Facebook, Microsoft Teams, Outlook, WhatsApp e Line Works. Si potrà anche utilizzare Vimeo per acquisire feedback e distribuire video, utilizzare Clipchamp e WeVideo per modificare, creare e pubblicare filmati, e riportare i file multimediali in Canva prima di salvare nuovamente il lavoro finito in Dropbox.

Altri nuovi partner includono FreshBooks, per la gestione delle spese, DocSend, per il monitoraggio del flusso di lavoro dei documenti e Notarize, per la firma e l’autenticazione dei documenti. Queste estensioni sono disponibili a partire da oggi e Dropbox afferma che sta pianificando di aggiungerne altre già a partire dal prossimo anno, oltre al supporto per altre lingue.

Per chi volesse approfondire, a questo indirizzo abbiamo realizzato una guida su come funziona e come si usa Dropbox. Per il download di Dropbox Desktop, andate all’apposita pagina di Dropbox e cliccate su Download. L’app per iOS, invece, si scarica a questo indirizzo.