Soffiatore d’aria elettrico per giardino in sconto

Volete soffiare via facilmente le foglie, la polvere e lo sporco? Allora comprate il soffiatore d’aria elettrico attualmente in sconto a 43,17 €.

Di cosa si tratta

Si tratta di uno di quei soffiatori che si vedono per le strade, usati dagli operatori ecologici per tenere sgombre le strade dal fogliame.

Com’è fatto

Funziona a batteria quindi non ci sono limiti per quanto riguarda le superfici che si possono pulire in quanto non vi è alcun vincolo dato da un cavo elettrico.

E’ un soffiatore da 20 V DC e può essere regolato su tre diverse velocità attraverso un interruttore. Sostanzialmente genera uno spostamento di volume d’aria che va da 1,6 a 2,2 fino a 2,8 metri cubi al minuto, con una velocità dell’aria che può raggiungere i 71 m/s.

E’ molto leggero (pesa poco più di un chilo) e la maniglia è di gomma, promettendo quindi una presa solida e stabile anche senza guanti. E poi il tubo di prolunga è dotato di un sistema di aggancio e sgancio rapido in modo da poter essere tolto facilmente all’occorrenza e in un attimo, sia per riporlo che per usarlo raggiungendo luoghi altrimenti inaccessibili.

A cosa serve

Oltre che per le foglie infatti il produttore ricorda che un prodotto di questo genere si può utilizzare anche per soffiare via facilmente la polvere dagli interni di un computer a torretta, oppure dai tappeti o dai sedili dell’auto. Quindi vi può essere utile non solo per tenere pulito il vialetto di casa ma anche tutto il resto.

La promozione

Questo soffiatore d’aria elettrico costa 71,96 € ma come dicevamo al momento è scontato del 40%, perciò lo pagate 43,17 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.