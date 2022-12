Aerei a idrogeno, Airbus lavora al motore a celle combustibile

Airbus e ArianeGroup, joint venture partecipata in parti uguali da Airbus e Safran, nota per tecnologie di propulsione spaziale, collaboreranno alla costruzione del primo impianto di rifornimento di idrogeno liquido per gli aerei ZEROe all’aeroporto di Tolosa Blagnac. La stazione sarà operativa nel 2025.

ArianeGroup progetterà, produrrà e supporterà le operazioni del sistema di rifornimento di idrogeno liquido necessario al dimostratore ZEROe di Airbus per la sua campagna di test a terra e in volo, che dovrebbe iniziare a metà di questo decennio.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Airbus a questi primi passi verso un aeromobile alimentato a idrogeno liquido”, ha dichiarato André-Hubert Roussel, CEO di Ariane Group. “L’aviazione e lo spazio sono due industrie pionieristiche. Ariane Group, con le sue competenze e il suo know-how unici nello stoccaggio, nei test e nell’utilizzo dell’idrogeno liquido, consente a nuovi settori industriali in Europa di accelerare la loro transizione energetica”.

“Molte delle tecnologie necessarie per un aeromobile a emissioni zero sono già disponibili in altri settori, e la gestione dell’idrogeno liquido non fa eccezione”, ha dichiarato Sabine Klauke, Chief Technical Officer di Airbus. “Prepararsi all’entrata in servizio di un aereomobile a emissioni zero nel 2035 significa maturare tutte le tecnologie necessarie in parallelo. Grazie alla collaborazione con Arianegroup, valorizzeremo le competenze in materia di Idrogeno e altre tecnologie spaziali rilevanti per il raggiungimento di questo obiettivo”.

ArianeGroup è l’appaltatore principale dei veicoli di lancio Ariane, che da oltre 40 anni sono alimentati dall’idrogeno liquido.

