Soffiatore per giardini senza fili con due batterie incluse, solo 99,99 euro

Giardini, cortili o vialetti pieni di foglio? Un soffiatore a batteria vi aiuterà a ripulirli facilmente e anche comodamente se è a batteria come Innopower Uragano, che oggi va in sconto a 99,99€ con coupon attivo, in calo rispetto ai 129€ di listino,.

Struttura modulare e potenza fino a 257 km/h

Il Soffiatore a Batteria Innopower Uragano è progettato per garantire un’azione di soffiaggio ad alte prestazioni, grazie a un motore brushless che riduce l’attrito e migliora la durata del dispositivo.

La velocità massima dell’aria in uscita raggiunge i 257 km/h (160 MPH), con un volume di flusso pari a 580 CFM (circa 984 m³/h). Il sistema Turbin Accelerate Tech ottimizza il passaggio dell’aria attraverso una struttura interna lineare, accelerando il flusso in fase di espulsione e compensando le perdite di velocità con un ugello rastremato.

Grazie alla regolazione a 6 velocità, è possibile adattare la forza del getto d’aria alle condizioni ambientali. Il soffiatore offre una gamma che va da una bassa velocità di circa 97 km/h (60 MPH), utile per aree delicate o con poca polvere, fino a una velocità media di circa 241 km/h (150 MPH) in modalità turbo, per la rimozione di foglie bagnate, erba tagliata o residui ostinati.

Ogni modalità può essere impostata con un semplice selettore, permettendo operazioni più silenziose o più potenti secondo necessità. L’impugnatura ergonomica e il peso contenuto (2,5 kg) lo rendono facile da usare anche con una mano sola. L’inclusione della tracolla aiuta a ridurre l’affaticamento durante le sessioni più lunghe.

Doppia batteria da 8.000 mAh complessivi e ricarica rapida

Il dispositivo include due batterie da 4.000 mAh, per una capacità totale di 8.000 mAh. A bassa velocità, l’autonomia arriva fino a 40 minuti, mentre alla massima potenza può funzionare per circa 15–20 minuti.

Il tempo di ricarica completa è compreso tra 4 e 5 ore, grazie al caricatore rapido incluso. La batteria è intercambiabile, per cui è possibile sostituirla facilmente se si dispone di ricambi compatibili. Il sistema è progettato per l’uso continuo in ambienti esterni: vialetti, marciapiedi, cortili, prati, terrazze, garage e balconi.

Le due forme di erogazione – ugello curvo per angoli difficili e ugello largo per superfici aperte – aumentano la flessibilità d’uso stagionale.

La configurazione comprende 3 tubi staccabili, utili per adattare la forma e l’intensità del getto in base alla superficie da trattare.

Il prezzo scende da 129€ a 109,99€, con coupon ulteriore a 99,99€. Lo sconto complessivo viene applicato direttamente su Amazon nella pagina del prodotto, senza bisogno di inserire codici manuali.

