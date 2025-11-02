Facebook Twitter Youtube
Soffiatore per giardini senza fili con due batterie incluse, solo 99,99 euro
Soffiatore per giardini senza fili con due batterie incluse, solo 99,99 euro

Soffiatore per giardini senza fili con due batterie incluse

Giardini, cortili o vialetti pieni di foglio? Un soffiatore a batteria vi aiuterà a ripulirli facilmente e anche comodamente se è a batteria come  Innopower Uragano, che oggi va in sconto a 99,99€ con coupon attivo, in calo rispetto ai 129€ di listino,.

Struttura modulare e potenza fino a 257 km/h

Il Soffiatore a Batteria Innopower Uragano è progettato per garantire un’azione di soffiaggio ad alte prestazioni, grazie a un motore brushless che riduce l’attrito e migliora la durata del dispositivo.

La velocità massima dell’aria in uscita raggiunge i 257 km/h (160 MPH), con un volume di flusso pari a 580 CFM (circa 984 m³/h). Il sistema Turbin Accelerate Tech ottimizza il passaggio dell’aria attraverso una struttura interna lineare, accelerando il flusso in fase di espulsione e compensando le perdite di velocità con un ugello rastremato.

Grazie alla regolazione a 6 velocità, è possibile adattare la forza del getto d’aria alle condizioni ambientali. Il soffiatore offre una gamma che va da una bassa velocità di circa 97 km/h (60 MPH), utile per aree delicate o con poca polvere, fino a una velocità media di circa 241 km/h (150 MPH) in modalità turbo, per la rimozione di foglie bagnate, erba tagliata o residui ostinati.

Ogni modalità può essere impostata con un semplice selettore, permettendo operazioni più silenziose o più potenti secondo necessità. L’impugnatura ergonomica e il peso contenuto (2,5 kg) lo rendono facile da usare anche con una mano sola. L’inclusione della tracolla aiuta a ridurre l’affaticamento durante le sessioni più lunghe.

Il soffiatore innopower con facili controlli

Doppia batteria da 8.000 mAh complessivi e ricarica rapida

Il dispositivo include due batterie da 4.000 mAh, per una capacità totale di 8.000 mAh. A bassa velocità, l’autonomia arriva fino a 40 minuti, mentre alla massima potenza può funzionare per circa 15–20 minuti.

Il tempo di ricarica completa è compreso tra 4 e 5 ore, grazie al caricatore rapido incluso. La batteria è intercambiabile, per cui è possibile sostituirla facilmente se si dispone di ricambi compatibili. Il sistema è progettato per l’uso continuo in ambienti esterni: vialetti, marciapiedi, cortili, prati, terrazze, garage e balconi.

Le due forme di erogazione – ugello curvo per angoli difficili e ugello largo per superfici aperte – aumentano la flessibilità d’uso stagionale.

La configurazione comprende 3 tubi staccabili, utili per adattare la forma e l’intensità del getto in base alla superficie da trattare.

Il prezzo scende da 129€ a 109,99€, con coupon ulteriore a 99,99€. Lo sconto complessivo viene applicato direttamente su Amazon nella pagina del prodotto, senza bisogno di inserire codici manuali.

Offerte Apple e Tecnologia

