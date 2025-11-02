Così rischi di perdere tutti i dati di WhatsApp: attiva subito questa nuova funzione segreta

Se non attivi subito questa funzione nascosta di WhatsApp, rischi di perdere tutti i tuoi dati: ecco cosa devi sapere.

WhatsApp è diventato ormai un’estensione naturale del nostro smartphone, un archivio personale dove si accumulano messaggi, foto, video e documenti che spesso hanno un valore ben più importante di quanto pensiamo.

Infatti, tra conversazioni di lavoro, chat familiari e file condivisi, perdere i dati di WhatsApp può trasformarsi in un vero disastro digitale.

La funzione di WhatsApp per non perdere nulla

Eppure, senza ombra di dubbio, pochi utenti sanno che esiste una funzione precisa che, se non attivata, espone il proprio account a un rischio concreto di perdita totale delle informazioni salvate.

E’ utile capire perché la gestione del backup su WhatsApp è un punto così delicato. Da tempo l’applicazione offre la possibilità di salvare i dati su Google Drive o iCloud, ma questo non significa che le informazioni siano al sicuro. Il problema principale, infatti, è che i backup tradizionali non sono protetti da crittografia end-to-end, quindi — almeno fino a poco tempo fa — potevano teoricamente essere intercettati o persi in caso di errore di sincronizzazione.

Ed è qui che entra in gioco la novità più importante introdotta da Meta negli ultimi mesi: le passkey. Questo sistema, già sperimentato da giganti come Google e Apple, rappresenta un nuovo livello di sicurezza e praticità. Le passkey consentono di autenticarsi su WhatsApp e proteggere i dati del backup in modo molto più robusto rispetto al passato.

Sfrutta metodi di riconoscimento biometrico come la lettura delle impronte digitali o l’analisi del volto, e in alternativa permette di impostare un semplice PIN di sblocco. In questo modo solo l’utente legittimo può accedere ai backup, evitando ogni rischio di compromissione o perdita accidentale.

Attivare questa funzione è piuttosto semplice, anche se — va detto — non tutti la vedranno immediatamente disponibile. Quando la novità sarà abilitata per il tuo account, potrai trovarla aprendo WhatsApp e seguendo questo percorso: Impostazioni > Chat > Backup delle chat > Backup crittografato end-to-end. All’interno di questa sezione sarà possibile generare e collegare la propria passkey al backup, in modo che ogni nuovo salvataggio venga protetto in automatico.

Però c’è un dettaglio importante da tenere a mente: Meta ha scelto di procedere con un rollout graduale. In pratica, la funzione è attualmente in fase di distribuzione e non tutti gli utenti possono ancora utilizzarla.

Alcuni potranno visualizzarla già nelle prossime settimane, mentre per altri l’attesa potrebbe protrarsi per qualche mese. La società non ha fornito una tempistica precisa, ma ha confermato che l’attivazione globale avverrà nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Vale la pena controllare regolarmente se l’opzione è comparsa nelle impostazioni della propria app. Attivarla non richiede più di un minuto, ma può letteralmente salvare anni di conversazioni, immagini e file personali. In un’epoca in cui la sicurezza dei dati è diventata un punto critico per chiunque utilizzi lo smartphone, le passkey di WhatsApp rappresentano senza dubbio un passo avanti decisivo verso una protezione davvero completa.