PIN SIM errato, come recuperare il PUK per sbloccare la scheda

Avete inserito per tre volte il codice PIN sbagliato e adesso la vostra SIM è bloccata alla richiesta del PUK. Fermatevi qui perché se sbagliate anche questo codice la scheda verrà bloccata definitivamente e dovrete recarvi presso un punto vendita del vostro operatore telefonico per farvela sostituire (e quasi sempre pagando per la nuova schedina).

Cos’è il codice PIN

PIN è l’acronimo di Personal Identity Number ed è un codice numerico di 4 cifre che consente, se regolarmente impostato, di proteggere il telefono da utilizzi illeciti. Se non viene disabilitato dall’utente, viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo.

All’acquisto, la scheda SIM ne ha già impostato uno generico, ma l’utente ha la facoltà di personalizzarlo o, come dicevamo, disabilitarlo.

Cos’è il codice PUK

PUK sta invece per Personal Unblocking Key ed è un codice non modificabile che serve per sbloccare la SIM a seguito dell’errata digitazione del codice PIN per 3 volte di seguito.

La prima volta che vi viene chiesto di inserirlo si hanno al massimo 10 tentativi per inserire quello corretto.

Dove trovare il codice PUK

Evitate di inserire dieci volte il PUK a casaccio, e cercatelo invece nel cartoncino o nella confezione originale della SIM, perché è lì che di norma viene riportato.

Se non cel’avete più, potete recuperarlo tramite l’app del vostro operatore telefonico (di solito sotto la voce Assistenza > Servizi Mobile > Recupera PUK o qualcosa del genere), oppure contattando il servizio clienti.

Come recuperare il codice PUK

Ogni operatore telefonico ha una sua specifica procedura per il recupero del codice PUK.

TIM

TIM non consente di recuperare il PUK tramite app o area clienti, perché se avete perso il supporto plastico dovrete necessariamente recarvi in negozio per sostituire la SIM mantenendo il numero.

Stesso discorso per le eSIM: quando ne attivate una vi viene consegnato un profilo con QR code e PIN/PUK associati. In caso di smarrimento del PUK, dovrete richiedere un nuovo profilo presso un negozio TIM.

Vodafone

Potete recuperare il PUK accedendo all’area clienti Fai da te sul sito o nell’app Vodafone alla sezione La mia SIM > Info SIM > PUK.

Potete richiedere assistenza anche tramite il servizio clienti al numero 190.

WINDTRE

Per recuperare il PUK con questo operatore andate nell’Area Clienti o direttamente dall’app WINDTRE in La mia linea > Info linea per visualizzare i dati della SIM, compreso appunto il codice PUK.

Iliad

Con Iliad potete recuperare il PUK dalla sezione “I Miei Dati Personali” della vostra Area Personale, oppure nella sezione Profilo dell’app iliad alla voce “Dati personali”.

In caso di problemi potete contattare il servizio clienti al numero 177.

Altri operatori

Con ho Mobile, Kena, Very, Tiscali e via dicendo in genere è possibile recuperare PIN/PUK tramite l’app, l’area clienti o chiamando direttamente il servizio clienti.

Cosa succede se inserite il PUK sbagliato

Se sbagliate il PUK per 10 volte, la scheda viene bloccata definitivamente e a quel punto diventa irrecuperabile. Non potrete più usarla né per chiamare, né per ricevere SMS o navigare in internet.

A quel punto l’unica cosa da fare sarà richiederne una nuova all’operatore telefonico associato, mantenendo lo stesso numero di telefono ma tramite una scheda completamente nuova. Se si tratta di una eSIM, dovrete richiedere un nuovo profilo.

Sulle eSIM

Approfittiamo per ricordare che il nuovo iPhone Air viene commercializzato in Italia senza SIM fisica: vi abbiamo spiegato come funziona e quali operatori lo supportano.

Inoltre a partire da iOS 26 è possibile trasferire una eSIM tra iPhone ed Android.

Se l’argomento vi interessa, potete anche dare un’occhiata alla nostra prova con iPhone tramite l’operatore Iliad.

Codice PIN di iPhone

Abbiamo parlato di PIN della SIM, ma c’è un altro PIN che non ha niente a che fare con la scheda telefonica e che si può invece impostare su iPhone per impedirne l’accesso.

In genere lo si fa contestualmente alla configurazione del Touch/Face ID, quindi può capitare di dimenticarselo in fretta, specie se avete letto il nostro articolo in cui vi spieghiamo perché e come usare un codice di sblocco lungo o alfanumerico al posto del classico PIN a 4 numeri.

In tal caso qui trovate spiegato come ripristinarlo qualora lo abbiate dimenticato.