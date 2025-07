SOLMIRA, friggitrice ad aria da 6 litri per cucinare senza olio

Per una cucina gustosa e allo stesso tempo salutare vi basta optare per una friggitrice ad aria come il modello Solmira attualmente in promozione, capace di offrire un’alternativa efficiente alla frittura tradizionale, grazie a un sistema che consente di cucinare diversi alimenti utilizzando esclusivamente l’aria calda, senza l’aggiunta di olio.

Con una capacità da 6 litri, il serbatoio permette di preparare porzioni abbondanti, quindi è ottima per famiglie o per pranzi e cene per piccoli gruppi di amici. Il rivestimento antiaderente semplifica la pulizia e riduce la necessità di utilizzare carta forno o accessori aggiuntivi, mentre le dimensioni di 40 x 38 x 34 cm la rendono adatta anche a piani cucina di dimensioni contenute, pur mantenendo un buon volume interno per la cottura.

Si controlla tramite due manopole meccaniche, una per la selezione della temperatura e l’altra per la durata della cottura, presentando così un’interfaccia maggiormente semplice e intuitiva rispetto ai più diffusi comandi digitali.

Con una potenza di 1.400 Watt, promette una distribuzione uniforme del calore e tempi di preparazione contenuti. Ad esempio è possibile cucinare alimenti molto diversi tra loro: l’azienda spiega infatti che il pollo cuoce in 20 minuti a 190°C, mentre la pizza richiede 25 minuti a 200°C. Anche alimenti più delicati come il pesce possono essere preparati in 18 minuti a 180°C. Non mancano opzioni come le patatine fritte, pronte in 30 minuti a 200°C oppure il pane, che cuoce in 18 minuti alla stessa temperatura.

A completare la dotazione è incluso un libro di ricette, pensato per guidare nelle prime preparazioni e offrire spunti utili per sfruttare al meglio le potenzialità dell’apparecchio fin dal primo utilizzo, il che è particolarmente comodo per chi si avvicina per la prima volta alla cucina con friggitrice ad aria.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 59 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.