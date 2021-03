Solo 3 € al mese per NordVPN, la VPN più veloce per navigare in massima sicurezza

Se state cercando un’offerta per acquistare un VPN non dovete lasciarvi sfuggire la nuova offerta di NordVPN: per festeggiare il suo compleanno NordVPN offre la possibilità di abbonarsi al suo servizio di virtual private network al prezzo di soli 2,97 euro al mese.

Inoltre, sottoscrivendo questo abbonamento, otterrete come bonus un periodo aggiuntivo di abbonamento in regalo: la sorte potrebbe regalarvi altri 30 giorni, 1 intero anno o ben 2 anni di abbonamento gratuito a Nord VPN.

NordVPN si distingue dai servizi concorrenti la sua velocità: nel settembre 2020 un test eseguito da AV-Test ha decretato NordVPN la più veloce fra le VPN disponibili sul mercato, staccando nettamente le concorrenti per quanto riguarda le performance per la trasmissione dati, sia in download che in upload.

Questi risultati sono ottenuti anche grazie a NordLynx, il protocollo di trasmissione dati proprietario di NordVPN, tecnologia capace di garantire non solo un’eccezionale velocità di navigazione e alte prestazioni, ma anche un livello di privacy particolarmente elevato.

Inoltre NordVPN dispone di oltre 5440 server sparsi in 59 Paesi in tutto il mondo, ognuno di essi ottimizzato per attività specifiche, che si tratti di fruizione di contenuti multimediali, esigenze di download o navigazione sicura.

I motivi per dotarsi di una VPN sono innumerevoli. Una virtual private network (VPN) si preoccupa di rendere (parzialmente) anonima la vostra attività mentre navigate online, modificando alcuni parametri che solitamente consentono di identificarvi quando ad esempio visitate un sito.

Questo meccanismo vi permette non solo di poter mantenere al sicuro la vostra privacy online, ma sblocca anche una serie di benefici aggiuntivi non trascurabili.

Fra questi citiamo la possibilità di accedere a contenuti e servizi altrimenti inaccessibili (per esempio il catalogo Netflix o Prime Video disponibili in altri Paesi), una navigazione più sicura e protetta – in particolare nel caso di connessioni con reti Wi-Fi aperte – e download più rapidi grazie ad un’ottimizzazione dei server da cui vengono scaricati i file.

Insomma, nel 2021 dotarsi di una VPN è caldamente consigliato, considerando soprattutto i prezzi vantaggiosi disponibili sul mercato e l’elevato valore aggiunto dei vantaggi offerti.

—

Come dicevamo, il momento migliore per abbonarsi a NordVPN servizio è adesso perché l’azienda offre un pacchetto a soli 2,97 euro al mese, con la possibilità di vincere fino a 2 anni di abbonamento gratis.

Per approfittare dell’offerte basta cliccare su questo link diretto.