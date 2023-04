Solo 22$ invece che 99$ per Data Rescue: salvate i vostri file dal disastro grazie a BundleHunt

Se siete disperati perché avete perso un file o un hard disk è andato perduto e state pensando alla soluzione estrema, mettete da parte la… pistola. Vi bastano 22 dollari per comprare Data Rescue 5 che è parte del bundle di BundleHunt che offre questo programma proprio a questa cifra, una volta pagata la “tassa” di ingresso di 3 dollari, in pratica 25 dollari in tutto invece che 99,99 dollari.

Data Rescue è il classico software che fa fronte ad un disastro: cancellazione accidentale di un file, guasto del disco, virus, formattazione. Immaginate il peggio in grado di spazzare via uno o più documenti. In tutti questi casi Data Rescue è in grado di andare a caccia di brandelli dei file e presentarveli in un formato leggibile. Supporta dispositivi interni ed esterni, a titolo di esempio Raid, dischi SSD, chiavette, fotocamere, lettori di musica ecc. ecc. Per avere un quadro del prodotto potete visitare la pagina ufficiale

Come accennato Data Rescue 6 costerebbe 99 dollari, ma pagando 22 dollari, più 3 dollari di accesso al Bundle, avrete a disposizione questo prezioso software. Una cifra che potrebbe essere interessante non solo foste già nell’emergenza, ma per avere una “medicina” sempre pronta all’uso.

Da notare che è possibile anche comprare una versione di Data Rescue che costa solo 11,99€ e che permette di recuperare fino a 100 file.

Sia con l’una che con l’altra versione, una volta pagato il ticket di 3 dollari potrete avere accesso all’acquisto a prezzi scontati anche fino al 90% per software 29,99$ invece che 99,99$, Toast Titanium a 11$ invece che 99,99, Videoproc a 5$ invece che 79,99$. Ma in tutto ci sono 45 software in sconto e quando avrete un carrello da 30$ il costo di 3$ si azzera.

