Nuovo avvistamento per le Beats Studio Buds+, in foto la versione trasparente

I tanto chiacchierati Beats Studio Buds+ di Apple sarebbero già arrivati presso almeno un punto vendita Best Buy, stando alla foto condivisa dall’appassionato di tecnologia e noto informatore Ben Geskin. Non è la prima volta che fanno apparizione online: il mese scorso anche Amazon aveva anticipato Apple nella presentazione.

Nella nuova foto, la scatola conferma che le cuffie avranno questa opzione di design trasparente, simile alle Nothing Ear (2), e offriranno un’autonomia di ben 36 ore grazie alla custodia di ricarica USB-C inclusa.

Sebbene Beats non abbia ancora annunciato ufficialmente le Studio Buds+, queste cuffie sono state brevemente avvistate anche su Amazon il mese scorso, con una data di uscita fissata per il 18 maggio e un prezzo di vendita di 169.95 dollari.

Caratteristiche tecniche

Sebbene non ancora ufficiali, dalla lista apparsa su Amazon si era appreso che le cuffie avranno microfoni 3 volte più grandi del precedente modello e una cancellazione del rumore attiva fino al 1.6 volte superiore rispetto alle originali Studio Buds lanciate nel 2021.

Le Beats Studio Buds+, ricordiamo, rappresentano un’alternativa più dinamica alle AirPods Pro e vantano un design più compatto, senza la presenza di aste che sporgono al di sotto delle orecchie. Inoltre, le cuffie saranno disponibili in due varianti di colore, Nero e Avorio, come svelato nella scheda prodotto rimossa da Amazon.

Ancora, le Studio Buds+ saranno dotate di una resistenza all’acqua con certificazione IPX4 e offriranno la possibilità di scegliere tra quattro diverse taglie di auricolari (XS, S, M e L) per adattarsi alle esigenze di un’ampia gamma di utenti, come riportato sempre nella scheda prodotto di Amazon, poi rimossa.

Gli auricolari sono stati inizialmente scoperti all’interno del codice di iOS 16.4 il mese scorso e successivamente sono emerse anche nelle registrazioni FCC e in altre in tutto il mondo.

Ricordiamo che Apple ha acquisito Beats nel lontano 2014 per la considerevole cifra di 3 miliardi di dollari. Il brand potrebbe presto lanciare anche nuove cuffie over-ear, che dovrebbero prendere il nome di Beats Studio Pro.

Auricolari trasparenti

Se siete alla ricerca di auricolari trasparenti di fascia alta non è necessario attendere l’arrivo di queste Beats Studio Buds+. Nothing ha lanciato di recente le Nothing Ear (2), che abbiamo recensito a questo indirizzo. Dategli uno sguardo perché rappresentano certamente una valida scelta.

In Italia il modello attuale di Beats Studio Buds è proposto a 189,95 euro per il listino Apple, anche se in circolazione e su Amazon il prezzo è quasi sempre inferiore.

La recensione di Beats Studio Buds è disponibile in questa pagina. Se invece vi interessano gli AirPods di Apple, ma non sapete quale modello scegliere, rimandiamo a questo articolo di macitynet con il confronto tra AirPods 2, AirPods 3oltre naturalmente AirPods Pro di prima e seconda generazione.