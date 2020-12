Solo 5 € per Windows 10 e fino al 88% di sconto su prodotti Microsoft su GoDeal24

Novembre si è concluso ma gli sconti proseguono grazie all’evento 12.12, conosciuto come “Double 12”, si tratta di un appuntamento imperdibile online soprattutto nei Paesi orientali, per approfittare del rush finale della stagione dei regali.

Su GoDeal24.com è possibile approfittare dell’evento 12.12 per acquistare chiavi di licenza per software Microsoft in sconto fino all’88%, sfruttando quest’imperdibile occasione per aggiornare il PC o il Mac all’ultima versione di Microsoft Windows 10 o di Microsoft Office.

Si tratta di offerte a tempo limitato che saranno attive solo per una settimana. Quindi, se stavate pianificando di aggiornare il parco software del tuo PC, questa opportunità è da non perdere.

Qui di seguito troverete la lista delle offerte con i link ad ognuna di esse e il coupon da utilizzare nel caso in cui fosse necessario.

Windows 10 Professional e Microsoft Office 2016/2019

Fino al 88% di sconto

Qui di seguito le offerte più interessanti in assoluto, con sconti fino al 95% sui prodotti più ricercati, fra cui un doppia licenza per Windows 10 Professional, per un prezzo unitario di poco più di 5 euro per licenza.

Offerte a metà prezzo

Seguono gli sconti a metà prezzo.

CODICE COUPON: MAC50 (da applicare durante la fase d’acquisto).

Offerte pacchetti Windows 10 + Office

Disponibile anche offerte dedicate a bundle con Windows 10 e Microsoft Office.

CODICE COUPON: MAC62 (da applicare durante la fase d’acquisto).

Microsoft Office per Mac, Microsoft Visio e Microsoft Project

Ultime offerte dedicate ad altri prodotti Microsoft fra cui spicca l’offerta dedicata a Office per Mac,

CODICE COUPON: MAC55 (da applicare durante la fase d’acquisto).

Per scoprire tutte le offerte del Double 12 di GoDeals24 basta cliccare su questo link diretto.

Informazioni su GoDeal24.com

GoDeal24.com è il marketplace specializzato in vendita online per chiavi di licenza software. Fornisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutta la gamma di chiavi software disponibili.

Per contattare il sito, è sufficiente inviare un’e-mail a [email protected] e il team di assistenza clienti si prenderà cura della richiesta il prima possibile.

Per avere maggiori informazioni su come funziona la vendita di chiavi di licenza scontate online potete leggere questo nostro articolo.