Juice è sempre aperto per i regali Apple e Hi-Tech anche a rate

Nei negozi Juice sempre aperti, anche il 6,7 e 8 dicembre, e nel negozio Juice online sono disponibili tutti i prodotti Apple, più i migliori accessori e gadget tecnologici, perfetti per i regali di Natale da mettere sotto ogni albero.

Regali Hi-Tech ma con risparmio e sempre con la possibilità di pagare anche a rate, senza costi né interessi. Per esempio iPhone 11 da 64GB si compra a solo 669 euro oppure in 10 rate da 66,90 euro. Il compatto e potente iPhone SE 2020 è disponibile da 459,90 euro e si può acquistare anche pagando 10 piccole rate da 45,99 euro al mese.

Lo stesso vale per MacBook Air 13” a partire da 999 euro, oppure 10 rate da 99,90 euro. Per chi è alla caccia dell’orologio smart più gettonato del pianeta è disponibile anche Apple Watch Serie 4 a partire da solamente 359 euro, oppure in 10 rate da 35,90 euro al mese.

In tutti i negozi Juice e anche nel negozio online è disponibile una ampia selezione dei migliori accessori, cover e gadget per sfruttare al meglio e al massimo i propri dispositivi e computer. Per esempio la Dock di ricarica wireless Belkin PowerHouse per ricaricare in contemporanea iPhone e Apple Watch a 69,90 euro invece di 99,90 euro. In offerta anche il dispositivo di sicurezza anti abbandono per bimbi Qshino scontato a solo 29,90 euro invece del prezzo di listino di 66,90 euro.

Gli acquisti possono essere effettuati direttamente nello store Juice online, senza muoversi da casa, oppure in uno dei negozi della catena Apple Premium Reseller: praticamente tutti sono aperti, salvo quelli all’interno dei centri commerciali. Per chi sceglie di recarsi in negozio, Juice consiglia di prenotare un appuntamento dal sito web o via telefono, in questo modo non occorre affrontare eventuali attese all’ingresso e si ha a disposizione uno specialista Juice per consigli e suggerimenti per una procedura di acquisto su misura, personalizzata e soprattutto in completa sicurezza.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.