Solo 6 € Microsoft Windows, solo 12 € Office 2021, ecco le offerte

Il sistema operativo Windows e la suite Office di Microsoft sono fondamentalmente due software essenziali per un computer. Col primo si permette al computer di funzionare con un sistema universalmente conosciuto, mentre con Office 2021 si ottiene una serie di programmi per la produttività. Ma per comprarli servono un sacco di soldi.

La buona notizia è che Godeal24 sta lanciando una serie di nuovi sconti che permette di acquistare le licenze a vita a prezzi stracciati, con l’ulteriore vantaggio di poterle acquistare oggi e attivarle poi anche tra dieci anni.

Windows 10 e Windows 11 sono scontati del 50% e la licenza per Windows 10 Pro costa solo 6,06 euro. E’ possibile scegliere tra vari pacchetti, dal 10 Home all’11 Pro.

Windows al 50% di sconto col codice MAC50

– Windows 10 Professional – 7.40€

– Windows 10 Professional (2 PCs) – 12.13€ (only 6.06€/PC)

– Windows 11 Professional – 12.69€

– Windows 11 Home – 12.56€

– Windows 10 Home – 7.32€

– Windows 10 Home (2 PCs) – 12.08€ (only 6.04€/PC)

Con la suite Office si ottiene il trio Word-Excel-PowerPoint e altri software per la produttività come Outlook e OneNote, per citarne alcuni. Anche questi sono disponibili a vita, non è necessario un abbonamento mensile a pagamento e l’ultimo Office 2021 Pro costa solo 12,99 euro.

Fino al 62% di sconto su Microsoft Office col codice MAC62

– Microsoft Office 2021 Home and Business For Mac – 66.99€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 PC – 24.99€

– 5 Microsoft Office 2021 Professional Plus Packs – 64.99€ (Only 12.99€/PC)

– 3 Microsoft Office 2021 Professional Plus Packs – 46.99€ (Only 15.66€/PC)

– 2 Microsoft Office 2021 Professional Plus Packs – 39.98€ (Only 19.99€/PC)

– Microsoft Office 2019 Professional Plus -1 PC – 22.99€

– Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC – 19.99€

Se desiderate aggiornare Windows e Office contemporaneamente, potete scegliere uno dei seguenti pacchetti scontati al 62% col codice MAC62:

– Windows 10 Professional + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 28.98€

– Windows 11 Professional + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 29.98€

– Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus – Bundle – 26.98€

– Windows 11 Professional + Office 2019 Pro Plus – Bundle – 27.98€

– Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus – Bundle – 23.98€

Fino al 50% di sconto su altri pacchetti Windows col codice MAC50

– Windows 10 Enterprise 2019 LTSC -8.91€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.50€

– Windows Server 2022 Standard – 25.50€

– Windows Server 2022 Datacenter – 30.00€

Fino al 62% di sconto su altri pacchetti Office col codice MAC62

– Microsoft Office 2021 Home and Student for PC – 37.62€ (NEW)

– Microsoft Outlook 2021 – 6.83€ (NEW)

– Microsoft Access 2021 – PC – 6.45€(NEW)

– Project Professional 2021 for 1 User CD-Key – 25.07€

– Visio Professional 2021 for 1 User CD-Key – 22.41€

– Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – 21.61€

– Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – 18.90€

Nel ricco catalogo di Godeal24 ci sono anche vari tipi di software per computer, tra cui Ashampoo Photo Commander 16, Wise Care 365, Adguard, i software della serie iObit, e via dicendo.

Altre offerte

– MacBooster 8 Lifetime Subscription at 9.99€

– BetterZip 5 for Mac at 14.99€

– Ashampoo Photo Commander 16 at 8.99€

– Ashampoo PDF Pro 3 at 29.59€

– Ccleaner Professional 1 PC / 1 Year at 19.99€

More Tools for Mac

Se temete di incontrare problemi durante l’installazione e l’uso, potete sempre contattare il team di supporto tecnico di Godeal24 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 all’indirizzo [email protected].