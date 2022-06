Handoff trasferisce le chiamate FaceTime tra iPhone, iPad e Mac

Una delle novità che accomuna iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura (sistemi operativi al momento disponibili come beta per i soli sviluppatori), è la possibilità di trasferire una chiamata FaceTime da un dispositivo a un altro: come mostrato da Craig Federighi dal palco del keynote WWDC 2022, è quindi possibile iniziare una chiamata FaceTime su iPhone o iPad per poi trasferirla fluidamente sul Mac.

Handoff – la funzionalità di Apple che permette di proseguire le attività su altri dispositivi riprendendo da dove l’utente ha interrotto – fa quindi il suo debutto in FaceTime, e quindi l’utente può iniziare una chiamata su un dispositivo Apple e trasferirla con semplicità a un altro nelle vicinanze. Su macOS Ventura basta un clic per continuare sul Mac una chiamata FaceTime iniziata su iPhone o iPad, e se sta partecipando dal Mac e deve uscire, l’utente può tranquillamente passarla sul suo iPhone o iPad.

In FaceTime la multinazionale di Cupertino ha anche integrato il Live Caption (le trascrizioni dal vivo) per tutti i contenuti audio, una funzione di accessibilità che permette di visualizzare automaticamente la trascrizione durante le chiamate. Le Live Captions sono al momento limitate all’inglese e richiedono un iPhone 11 o seguente, un iPad con chip A12 Bionic o seguente, e un Mac con chip Apple Silicon.

Altre funzionalità utili integrate nei nuovi sistemi operativi semplificano e velocizzano il lavoro in team. Ora, quando si condivide un file tramite Messaggi usando il menu Condividi oppure il trascinamento del file, è possibile scegliere di condividere una copia o di collaborare, nel qual caso, vengono aggiunte tutte le persone incluse nel relativo thread di Messaggi.

Quando qualcuno modifica un file condiviso, in cima al thread appariranno gli aggiornamenti dell’attività. È anche possibile partecipare a sessioni SharePlay dal proprio Mac direttamente in Messaggi, e quindi chattare e partecipare sincronizzando le attività con gli altri utenti. La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito.

Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.