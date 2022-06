iPadOS 16 migliora la tua scrittura a zampe di gallina

Scrivere a mano con iPad diventa ancora più pratico con il prossimo iPadOS 16: Apple ha infatti progettato una nuova funzione che permette di migliorare la scrittura a mano libera, rendendo i testi un po’ più leggibili: si chiama Straighten, Raddrizza, e si occupa proprio di rimettere in linea le varie righe e correggerne l’eventuale curvatura, creando un po’ più di ordine quando i testi appuntati sono particolarmente lunghi.

Nelle immagini che trovate allegate in questo articolo è possibile farsi un’idea di quel che significa attivare la correzione della scrittura, con un “prima” e un “dopo” che mostrano come lavorano gli algoritmi di Apple. E’ così chiaro anche che il sistema non va a modificare la calligrafia, mantenendo una certa unicità nella personale scrittura dell’utente, perciò chi ne ha una illeggibile non potrà ottenere molto da questa tecnologia.

Tuttavia se si scrive su una pagina bianca, senza righe e quadretti che aiutano a mantenere la scrittura all’interno di un certo spazio, questa nuova funzione riesce a sistemare la faccenda in un clic: l’utente può quindi prendere appunti con maggiore spensieratezza perché in qualsiasi momento, anche a distanza di giorni, può tornare sul documento e selezionare il testo scegliendo la nuova opzione. Questa funzione è disponibile nell’app Note e in tutte le altre applicazioni dove è possibile prendere appunti con la Apple Pencil.

Oltre al migliore allineamento degli appunti, i nuovi algoritmi di intelligenza artificiale predisposti da Apple sono in grado di convertire anche i disegni in emoji, permettendo così di disegnare ad esempio una faccina stilizzata con gli occhi a cuoricino e poi trasformarlo nel suo emoji in un clic. Tuttavia nel momento in cui scriviamo non siamo riusciti a far funzionare questa opzione, il che potrebbe voler semplicemente dire che Apple non l’ha ancora inserita in questa prima beta 1 di iOS 16.

Al momento iOS 16 beta 1 può essere installato solo dagli sviluppatori abbonati all'Apple Developer Program (qui le linee guida di Apple).

