Solo 8 € termometro a infrarossi senza contatto per misurare la febbre

Interessante questa offerta online che permette di acquistare il classico termometro a infrarossi a pistola a soli 8 euro, uno die prezzi più bassi di sempre disponibili online.

In questi ultimi mesi i termometri contactless sono andati a ruba: per chi non li conoscesse si tratta di dispositivi che permettono di misurare la temperatura corporea senza contatto, semplicemente usando gli infrarossi.

L’apparecchio include un sensore a infrarossi di alta precisione, che garantisce prestazioni stabili e affidabili, con forte adattabilità alla temperatura ambiente tale da poter essere utilizzato anche negli ambienti complessi.

Il termometro più essere utilizzato per tutte le fasce di età, adulti, neonati e anziani. Particolarmente utile per i bambini, ai quali è possibile misurare la temperatura anche mentre dormono, senza doverli svegliare. Il dispositivo non supporta solo la misurazione frontale ma anche quella auricolare.

Inoltre è possibile misurare anche al temperatura di qualunque superficie, sempre all’interno della forbice fra i 32 e i 42,5 gradi complessivi. Include un display HD LCD di grandi dimensioni, dall’alta luminosità e retroilluminato di facile lettura.

