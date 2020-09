Google Pixel 5 e le novità di Big G saranno svelate il 30 settembre

Google ha iniziato a diramare gli inviti per la presentazione di Google Pixel 5 per il 30 settembre. Durante l’evento non si parlerà comunque solo di smartphone perché Big Gi anticipa anche novità in campo Chromecast e uno speaker smart.

In realtà la novità principale relativa ai Google Pixel 5 riguarda la data del 30 settembre, perché l’arrivo era già stato anticipato nei primissimi giorni di agosto, durante l’evento di presentazione di Google Pixel 4A. Nell’ultimo giorno del mese corrente potremo conoscere tutte le specifiche tecniche dettagliate e i prezzi del top di gamma Android Pixel 5 e anche di Pixel 4A entrambi con connettività 5G.

Purtroppo, almeno inizialmente, questi dispositivi saranno proposti in Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Giappone, Taiwan e Australia. Purtroppo dunque sembra che gli appassionati italiani dovranno aspettare, salvo cambi di piano all’ultimo secondo.

Nelle corse settimane e mesi sono circolate diverse anticipazioni anche sulle altre novità hardware in arrivo dal colosso di Mountain View. Insieme ai terminali con ogni probabilità scopriremo un dongle Android che potrebbe essere il nuovo dispositivo Chromecast indicato dalla società, probabilmente con Google TV integrato e telecomando abbinato: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo. Infine anche un nuovo speaker smart che sembra sarà lanciato con il marchio Nest.

