Apple Watch Serie 6 e Watch SE avvistati sul sito di un rivenditore USA

Apple deve ancora presentare i nuovi smartwatch Apple Watch Serie 6 e Watch Se ma la catena di negozio B&H è già pronta per venderli. A poche ore dalla presentazione ufficiale, il sito web del noto rivenditore americano sta preparando il sito web per aggiungere Apple Watch 6 e Apple Watch SE ai prodotti in catalogo. Come notato da un utente, nella scheda relativa ad Apple Watch sono già presenti i due link che rimandano alle relative pagine di entrambi, sebbene non presentino l’anteprima, né le pagine associate sono ancora attive.

L’attuale risposta del sito al click su ciascuno dei due link è “nessun risultato trovato”, ma la loro presenza anticipa la possibilità che entrambi gli smartwatch possano essere effettivamente disponibili all’acquisto a breve. L’alternativa è che B&H stia semplicemente creando il segnaposto in modo da poter attivare le pagine non appena avrà la possibilità di venderli e non c’è da escludere neanche la possibilità che possano effettivamente sparire a breve dal sito. Tuttavia in casi come questi generalmente si attiva la modalità di manutenzione del sito web, in modo da poter operare dietro le quinte, quindi è più facile che gli Apple Watch siano disponibili all’acquisto nelle prossime ore.

Per scoprirlo comunque non dovremo attendere ancora molto perché l’annuncio di Apple avverrà tra poche ore. L’evento è fissato alle ore 19:00 italiane di oggi e al termine basterà accedere nuovamente al sito web di B&H per verificare se sono già in vendita oppure no. Da giorni si vocifera che entrambi, insieme ai nuovi iPad che saranno presentati nella stessa occasione, possano infatti essere disponibili all’acquisto sul sito ufficiale fin da subito, perciò quanto appena scoperto non fa altro che avvalorare questa tesi, lasciando presumere che ci possano essere perfino scorte sufficienti per poter garantire l’avvio immediato delle vendite anche ai negozi di terze parti come B&H.

Apple Watch 6, stando alle indiscrezioni trapelate fino ad oggi, dovrebbe essere disponibile in una nuova colorazione e potrebbe essere in grado di misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue, con altri piccoli miglioramenti relativi al monitoraggio della salute e degli allenamenti sportivi. Ci potrebbe essere una versione più economica, etichettata come Apple Watch SE, che dovrebbe essere meno performante ma anche più economica rispetto al 6.

Per saperne di più vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine. Come da tradizione, Macitynet seguirà l’intero evento a partire dalle ore 18:30 di oggi attraverso la pagina della diretta, dove ci sarà una trascrizione in italiano in tempo reale di tutto quel che accadrà sul palcoscenico. In concomitanza con l’evento e a seguire nelle ore successive e nei giorni seguenti, troverete in homepage tutti gli articoli riepilogativi degli annunci, con gli approfondimenti per ciascuna delle novità in arrivo da Apple.