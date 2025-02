Powerbank, torcia e repellente zanzare tutto-in-uno a soli 34 €

Pubblicità

Vi si è scaricato il cellulare e non siete a casa per poterlo ricaricare? Niente paura, c’è SOLOVE. È buio e non riuscite a vedere la strada? Nessun problema, c’è ancora SOLOVE. Le zanzare vi massacrano? SOLOVE è la soluzione anche per questo. Un tre-in-uno che vi aiuta in diverse situazioni e al momento lo comprate in offerta a soli 34 €.

Innanzitutto, dicevamo, è una powerbank. Ha una capacità di 9600 mAh per ricaricare più e più volte il cellulare o altri dispositivi elettronici, supportando la ricarica rapida a 20 Watt.

Questa energia può essere impiegata anche per alimentare la torcia LED incorporata. Oltre a emettere una classica luce fissa, c’è anche la modalità SOS lampeggiante che può risultare cruciale in contesti di emergenza che si possono presentare all’aperto, come nei campeggi o nei trekking notturni.

Per finire, è anche un ottimo repellente per zanzare. Basta inserire una tavoletta repellente nell’apposito scompartimento, e a quel punto SOLOVE è in grado di offrire fino a 13 ore di protezione contro le zanzare, un aspetto che lo rende ideale per chi desidera godersi il tempo all’aperto – per attività come barbecue, picnic o serate in giardino – senza la fastidiosa presenza di questi insetti.

E datosi che è un oggetto da usare all’aperto, è progettato per resistere a diverse condizioni ambientali (è certificato IPX4). Misura circa 16 x 5 x 3 cm, pesa intorno ai 250 grammi ed è incluso un moschettone per appenderlo facilmente a uno zaino o a una borsa.

