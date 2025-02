I migliori libri per conoscere Winston Churchill

Pubblicità

Il 24 gennaio 1965, sessant’anni fa, si spegneva una delle figure più emblematiche del XX secolo: Sir Winston Churchill. Statista, oratore, scrittore e perfino pittore, Churchill ha attraversato la storia britannica ed europea come un gigante, lasciando un’impronta indelebile non solo sulla politica del suo tempo, ma anche sulla cultura e sulla letteratura mondiale. La sua personalità complessa e affascinante, capace di alternare momenti di profonda depressione a picchi di straordinaria energia creativa, continua a catturare l’immaginazione di lettori e studiosi.

In occasione di questo importante anniversario, abbiamo selezionato le migliori opere che permettono di esplorare le molteplici sfaccettature di quest’uomo straordinario. Dalla sua infanzia privilegiata ma emotivamente difficile, attraverso gli anni formativi nell’esercito, fino al ruolo cruciale durante la Seconda guerra mondiale e oltre, questa selezione offre prospettive diverse su Churchill, illuminando tanto l’uomo pubblico quanto quello privato, tanto il leader quanto l’artista, tanto lo stratega quanto il visionario che seppe vedere oltre il suo tempo ed ebbe un ruolo cruciale nella sconfitta del Nazismo durante la Seconda guerra mndiale.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Lacrime, sudore e sangue. I più bei discorsi sulla forza di resistere

Ci sono tanti motivi per ricordare Winston Churchill, ma forse uno in particolare dà senso al motivo per cui il suo ruolo è stato fondamentale e ci può ancora dire molto.

Questo volume raccoglie i discorsi più celebri e toccanti pronunciati dal protagonista eccezionale e decisivo delle ore più buie della storia d’Europa. Con la potenza delle sue parole ha sferzato la Camera dei Comuni commentando la dichiarazione di guerra alla Germania nazista; ha rivolto un travolgente appello ai cittadini britannici subito dopo la miracolosa evacuazione di Dunkerque; ha pagato un tributo immortale alle tante giovani vite spezzate in battaglia; ha esortato a resistere e combattere, fino alla fine, in nome della libertà e contro ogni dittatura.

Coinvolgenti e appassionanti, questi discorsi restano ancora oggi una fonte di ispirazione per credere sempre, quali che siano le avversità che ci troviamo ad afrontare, nella forza delle proprie idee, nel potere della tenacia e nella possibilità della vittoria.

Winston Churchill: Biografia di un primo ministro britannico

Ma di chi si parla quando si parla di Winston Churchill? Dalla sua dinamica carriera politica alla sua risoluta leadership in guerra, l’eredità di Sir Winston Churchill rimane un faro luminoso di resilienza e forza. Questo libro ci accompagna in un viaggio avvincente attraverso la vita di una delle figure più iconiche del XX secolo, mettendo in luce le sue battaglie, le sue alleanze e i momenti cruciali che hanno segnato la storia.

Nato in un’epoca molto diversa dalla nostra, la storia di Churchill è fatta di grinta, determinazione e coraggio incrollabile di fronte alle avversità. Non era solo un leader, era un visionario che ha sfidato le probabilità e ha ispirato una nazione a resistere contro la tirannia.

La seconda guerra mondiale

Un leader educato con valori dell’umanesimo e con una penna straordiaria, un grande storico che capiva perché questa non doveva ripetersi con il Nazismo.

Il primo ministro britannico dal 1940 al 1945, è stato il capo politico più autorevole e carismatico all’epoca della seconda guerra mondiale e la voce più eloquente che si alzava a sfidare la tirannia nazista. «Letterato d’azione», come lo ha definito Sergio Romano, che è stato addetto all’Ambasciata di Londra tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ha riversato nei sei volumi della monumentale storia del secondo conflitto mondiale pubblicati tra il 1948 e il 1953 tutto «il coraggio, l’audacia, il gusto della parola che riscalda il cuore» con cui aveva guidato il Paese nella sua ora più buia.

Questa edizione ridotta distilla l’opera in un unico tomo, senza perdere nulla della sua prosa brillante e incisiva, della ricchezza di dettagli di prima mano, della straordinaria lucidità di analisi.

Capolavoro di completezza storiografica e valore letterario, questo libro di storia coniuga il rigore e l’imparzialità dello studioso con la passione e il senso di coinvolgimento personale di un protagonista assoluto dei fatti narrati, per offrire un inestimabile punto di vista sugli eventi nodali del Ventesimo secolo.

Winston Churchill: Viaggi, incontri, missioni dell’uomo che non si è mai arreso

Oggi muoversi attraverso il mondo è facile e per niente rischio, all’epoca però pochissimi viaggiavano e, anche se in condizioni di oggettivo privilegio (o di rischio) comunque le scomodità rispetto a oggi erano tantissime.

Bombetta, sigaro in bocca e segno della vittoria: pochi personaggi hanno attraversato il proprio secolo come Winston Churchill ha fatto, cambiando la direzione in cui è andato il mondo. In questo volume dal taglio inedito, le vicende politiche e personali del grande statista sono ricostruite attraverso i suoi innumerevoli viaggi. Dalla Germania prima della Grande Guerra alla New York degli anni Venti, dalla Mosca assediata dai nazisti alla Costa Azzurra del dopoguerra, a emergere è il ritratto di un uomo iconico e irripetibile.

Pagina dopo pagina, con il piglio del biografo a cui non sfugge nulla, Cross ci racconta da una prospettiva unica le tante vite di Churchill: soldato in Sudafrica, politico e primo ministro che sconfisse Hitler, celebrità mondiale e artista vincitore del Nobel. Si staglia così il profilo di un uomo che, tra splendori e miserie, non si è mai arreso, strappando, a ragione, il titolo di protagonista del Novecento.

Winston Churchill. L’inglese più famoso di tutti i temp

Luca Tolomei traccia il profilo del grande statista britannico. Quella di Winston Churchill è stata una vita avventurosa, a tratti epica, che ha abbracciato le due guerre mondiali, lunga quasi un secolo. Uomo dai mille talenti, personaggio controverso.

Soldato temerario sempre smanioso di distinguersi e di coprirsi di gloria, apprezzato corrispondente di guerra, scrittore talentuoso al punto da meritare il Nobel nel 1953 “per la sua padronanza della descrizione storica e biografica e per la brillante oratoria in difesa dei valori umani”, impareggiabile oratore, politico e statista di prima grandezza. Perfino pittore.

Secondo alcuni il più grande inglese del secolo scorso. Secondo altri, nient’altro che un opportunista, un dilettante allo sbaraglio, uno che pretendeva di sapere tutto e di saper far tutto. Uno che reclamava sempre per sé il centro della scena, ambizioso come pochi. Ma, perfino per i suoi detrattori, di una generosità e di un patriottismo senza eguali.

Il sorriso del bulldog. Maliziose arguzie di Winston Churchill

Una raccolta fondamentale e indimenticabile per capire Winston Churchill. Questo libro trova un degno posto all’interno del panorama della letteratura e dell’insegnamento grazie alle parole e alle espressioni che gli donano un carattere distintivo.

Churchill. Un leader per l’ora più buia

Un’altra geniale biografia di Winston Churchill. Ufficiale durante il regno della regina Vittoria, protagonista delle guerre coloniali in Africa, Primo Ammiraglio della marina nella Grande Guerra, parlamentare e leader del Partito Conservatore inglese, primo ministro per due volte, premio Nobel per la letteratura. Che altro dire? Churchill è stato uno dei protagonisti assoluti del XX secolo.

Nel momento più duro della Seconda Guerra Mondiale, seppe trovare il coraggio di rompere ogni trattativa con la Germania nazista e di presentarsi davanti al popolo britannico per convincerlo della necessità di resistere combattendo.

La sua memoria rimane oggetto di elogi e critiche, come prova il recente dibattito intorno alla richiesta di abbattimento delle sue statue da parte della cancel culture per via delle sue posizioni imperialiste: questo libro di Frank Brennand ripercorre le tappe e le decisioni della vita di questo grande statista attraverso le sue frasi celebri e folgoranti.

Vita e malefatte di Winston Churchill

Forse non è tutto oro quello che luccica? Forse. La cancel culture ha infatti trasformato Winston Churchill in un bersaglio, un aguzzino imperialista da rimuovere dalle strade e dai libri di storia. Dove sta la verità?

Oggetto di innumerevoli biografie e libri di storia, oltre a essere fra gli architetti dell’ordine mondiale del dopoguerra il cui naufragio stiamo vivendo in questi anni, Winston Churchill è un mattatore del Novecento. Nel suo paese e fuori, il leader della Seconda guerra mondiale è diventato una divinità laica, depositario di un’immagine della Gran Bretagna logora eppure ancora ampiamente condivisa. In questa caustica ricostruzione,

Tariq Ali sfida l’agiografia. Churchill non si preoccupò mai di nascondere la sua appassionata difesa dell’Impero britannico e del razzismo che lo permeava. A un livello più personale, il suo autocompiacimento ne influenzò ogni passo, spesso provocando scivoloni. Come alto ufficiale della Marina britannica durante la Prima guerra mondiale, fu responsabile di errori disastrosi costati migliaia di vite.

Nel suo stile rigoroso e tagliente, Ali dimostra tutta la necessità di una tardiva quanto urgente revisione del giudizio su questa figura storica.

Io, Winston. Il romanzo in prima persona della vita di Churchill

Un po’ di fiction fa sempre bene. Winston Churchill partecipò da giovane, come soldato e giornalista, a quattro guerre in tre continenti (dai Caraibi all’India, dal Sudan al Sudafrica: fu fatto prigioniero e si salvò con una rocambolesca fuga nel deserto); prese parte all’ultima grande carica di cavalleria della storia britannica; fu uno dei più giovani ministri inglesi; fu a capo della più grande e potente flotta del pianeta nella Prima guerra mondiale; combatté in prima linea in Belgio. E poi naturalmente fu il leader della Gran Bretagna in lotta contro la Germania hitleriana negli anni Quaranta.

Su di lui è stato scritto moltissimo, a riprova del fascino anche contraddittorio del personaggio, ma mancava un racconto in forma di romanzo sulla sua vita. Ed è quello illuminante e godibilissimo che ha scritto Gabriele Genah a centocinquant’anni dalla sua nascita, ispirandosi alla mole letteraria lasciata dallo stesso Winston (che fu premio Nobel per la letteratura) e utilizzando le sue stesse parole ma incastonandole nel ritmo incalzante e con gli approfondimenti psicologici di un romanzo autobiografico, sempre storicamente accurato.

Novant’anni di riflessioni, vittorie, fallimenti, aneddoti e personaggi, in un unico grande affresco: l’avventura di un uomo e di un’epoca straordinari.

Mussolini-Churchill. Il carteggio: Indagine su uno dei grandi misteri del Novecento

Un personaggio così importante come Winston Churchill non poteva non avere anche lati complessi da decodifire. Uno in particolare riguarda anche noi italiani. Che cosa è rimasto del carteggio Mussolini-Churchill? È realmente esistito?

Questo testo ricostruisce cinquant’anni di ricerche, di testimonianze, di carte presunte e di fatti relativi ad esso. Un’indagine sviscerata dall’analisi di documenti d’archivio, giornali e testi, accadimenti ancora vivi nella memoria storica. Diverse le piste seguite, diversi i racconti dei protagonisti, diversi gli stessi protagonisti spesso nascosti dietro una falsa identità.

E diversi sono anche i volti e gli stati d’animo di coloro che hanno posseduto o avrebbero posseduto questo materiale scottante. Un vero e proprio rompicapo che ancora oggi affascina e appassiona numerosi studiosi.

Che cos’è la libertà?

Non poteva esserci una lista dei migliori libri di Macity senza almeno un fuori sacco. Ed eccolo qui, un libro straordinario di Hanna Arendt che tocca e spiega cosa c’è dietro l’idea di libertà che venne così strenuamente difesa da Winston Churchill. L’esperienza dei totalitarismi del Novecento ha alimentato la convinzione che la libertà cominci dove finisce la politica.

Contro questo comune sentire e contro l’idea di molta tradizione filosofica che la libertà sia una condizione interiore, uno spazio intimo in cui gli uomini possono eludere la coercizione esterna e sentirsi liberi anche se sono schiavi, prende posizione Hannah Arendt. La libertà non è un attributo della volontà, ma del fare e dell’agire. L’uomo sperimenta l’essere libero come realtà concreta della sua vita nel mondo, nello spazio pubblico e nel rapporto con gli altri uomini.

Per essere libero l’uomo non solo deve essersi liberato dalle necessità materiali ma deve anche potersi inserire attivamente in una comunità di cittadini. Perché, come ci ricorda con rigore e passione la grande pensatrice tedesca in questo breve saggio che è un elogio delle virtù della politeia, «la libertà è la ragion d’essere della politica».

La segretaria di Churchill

E non poteva mancare anche un secondo fuori sacco per completare degnamente questa raccolta dei migliori libri di Macity. Un romanzo storico di Susan Elia MacNeal. Londra, 1940. Winston Churchill si è appena insediato come Primo ministro, la guerra infuria e la minaccia di un attacco nazista si fa sempre più reale. Nulla di tutto questo sembra però scoraggiare Maggie Hope: una giovane americana dall’inconfondibile chioma rossa, intraprendente e determinata, laureata in matematica con il massimo dei voti.

Per intelligenza e capacità potrebbe competere con le migliori menti dell’intelligence britannica, ma in quanto donna riesce solo a trovare un impiego come dattilografa al numero 10 di Downing Street. La sua straordinaria abilità nel decifrare linguaggi in codice, però, permette a Maggie di capire che lavorare per il Primo ministro significa avere accesso a informazioni segrete e l’opportunità unica di combattere in prima linea il nemico.

La vicinanza alle War Rooms d’altro canto la espone alle macchinazioni di un pericoloso gruppo di estremisti, disposti a tutto pur di cambiare il corso della storia. Intrappolata in una oscura rete di spie, omicidi e intrighi, Maggie deve muoversi con prudenza, soprattutto quando alle vicende politiche si intreccia un segreto legato alla storia della sua famiglia che rischia di mettere in pericolo Winston Churchill in persona.

