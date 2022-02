Somfy acquisisce l’italiana Teleco Automation

Somfy, specializzata in automazione di porte e finestre per case ed edifici e casa connessa, annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione del 75% del capitale sociale del gruppo italiano Teleco Automation, specialista in sistemi di automazione, controllo e illuminazione per interni ed esterni residenziali.

Questa acquisizione permetterà a Somfy di beneficiare dell’esperienza del gruppo italiano e della sua capacità di innovazione nell’automazione della protezione solari per l’outdoor, in particolare pergole e tende da sole, al fine di accelerare lo sviluppo del suo business e sostenere la digitalizzazione delle diverse soluzioni.

Fondata nel 1996 e presente in più di 40 paesi, Teleco Automation è un gruppo italiano specializzato nella domotica, che progetta, produce e distribuisce una gamma completa di sistemi di automazione (illuminazione, controlli e sensori) controllati da trasmettitori radio.

Teleco Automation, che conta 180 dipendenti, ha registrato una crescita dinamica nel 2021, generando un fatturato di oltre 40 milioni di euro. L’acquisizione di Teleco Automation è pienamente in linea con il piano strategico Ambition 2030 lanciato nel 2020 da Somfy e che consolida così lo status di partner preferito per l’automazione di porte e finestre per le case, rafforzando la sua capacità di fornire soluzioni integrate per tutte le applicazioni residenziali.

Questa acquisizione rappresenta una nuova fase della strategia di investimento del Gruppo e contribuirà ad accelerare lo sviluppo della sua gamma di prodotti integrati e connessi per i vari prodotti di protezione solare e in particolare pergole e tende da sole. Risponde anche all’accelerazione della domanda di riqualificazione degli spazi esterni nel settore residenziale, guidata in particolare dai cambiamenti dello stile di vita, con un focus su ambienti domestici più confortevoli e un maggiore spazio vitale all’aperto.

Le gamme di prodotti e servizi offerti da Teleco Automation sono complementari a quelle offerte da Somfy, e le sinergie create da questa combinazione permetteranno al Gruppo di migliorare la sua offerta per servire la crescente domanda dei clienti in tutte le regioni geografiche. La chiusura dell’acquisizione è prevista per il secondo trimestre del 2022, soggetta in particolare alla rinuncia delle consuete condizioni sospensive. Somfy finanzierà l’acquisizione utilizzando le risorse di cassa.

«L’incorporazione della nostra offerta in quella di Somfy aggiunge un valore innegabile per i clienti grazie al telecomando unico per le applicazioni esterne connesse» dichiara Roberto Collovini, amministratore delegato di Teleco Automation. «Con Somfy, siamo ora parte di un gruppo internazionale e, grazie alla nostra vasta conoscenza delle esigenze del mercato, saremo in grado di offrire soluzioni integrate sempre più innovative».

«Siamo molto felici di accogliere il team di Teleco Automation nel nostro Gruppo in modo da poter implementare le naturali sinergie tra le nostre gamme di prodotti per offrire una migliore esperienza ai nostri clienti» dichiara Pierre Ribeiro, CEO di Somfy. «Attraverso questa combinazione, che è in linea con la nostra visione strategica Ambition 2030, Somfy sta unendo le forze con un partner di valore e dalla comprovata esperienza al fine di rispondere alla forte crescita del settore outdoor e delle soluzioni connesse».

