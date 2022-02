Apple studia un Mac nella tastiera come Commodore 64

Chi ha compiuto i primi passi nell’informatica con gli home computer più gettonati tra gli anni ’70 e ’90 del secolo scorso, non può che rimanere affascinato dal nuovo brevetto Apple che descrive un Mac integrato nella tastiera, una soluzione che richiama subito alla memoria Apple II e IIc, Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, Commodore Amiga e numerose altre macchine dell’epoca.

Il brevetto intitolato “Computer in un dispositivo di input” segnalato da PatentlyApple contiene anche schemi tecnici che mostrano in sostanza una tastiera molto simile a Magic Keyboard, solo con spessore aumentato, per creare così spazio sufficiente per ospitare tutta la componentistica.

Gli ingeneri di Cupertino descrivono un computer tutto nella tastiera con tutte le componenti di un computer ad alte prestazioni. Vengono anche illustrati i possibili vantaggi di una macchina di questo tipo: permette all’utente di avere sempre con sé un computer compatto e leggero, che eliminando lo schermo e integrando la tastiera si può trasportare facilmente, ricorrendo a uno o più monitor e schermi esterni per casa e ufficio.

In alcuni schemi il Mac nella tastiera è dotato anche di trackpad abbinato. Altre soluzioni ancora, più sofisticate, prevedono la presenza di uno schermo oppure di un proiettore. Ora che Apple può contare sugli ottimi processori proprietari della serie M1 l’idea di un Mac nella tastiera è ancora più fattibile, vista l’elevata efficienza energetica e la bassa emissione di calore.

Sembra comunque poco probabile che Apple decida di produrre realmente un computer di questo tipo. Ormai da svariati anni il Mac più economico nel listino Apple è Mac mini: la recensione di macitynet del modello M1 è in questo articolo.

Per quest’anno è attesa una nuova versione di Mac mini con processori M1 Pro e M1 Max, che potrebbe arrivare già nell’evento atteso l’8 marzo e, secondo le anticipazioni, prima o poi arriverà anche un Mac mini completamente rinnovato anche nel design. Chissà che Apple soprenda tutti svelando un Mac mini tutto nuovo, dentro e fuori, entro questa primavera.