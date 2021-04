Sonnet SxS PRO X è il card reader Thunderbolt da Formula 1

Sonnet Technologies ha annunciato il card reader SxS PRO X, lettore di schede di memoria della serie SF3 e ultimo modello di una famiglia di media reader dedicati ai professionisti che lavorano con foto e video. Il card reader SxS PRO X vanta due slot e due connessioni Thunderbolt 40Gbps. È pensato a supporto di chi gira video in 4K con elevati bit rate, è compatibile con Mac e PC Windows e permette di riversare il girato alla massima velocità.

Progettati per flussi di lavoro impegnativi, i reader della serie SF3 vantano un astuccio “rugged” in alluminio e la doppia porta Thunderbolt 40Gbps; è anche possibile collegare fino a sei reader in cascata (con un solo cavo da collegare al computer) e riversare il girato di quattro, sei o più card contemporaneamente.

In abbinamento a lettori come questo, l’interfaccia PCIe 3.0 x2 delle schedine Sony SxS PRO X vanta velocità superiori (fino a 1.250 MB/s) rispetto alle SxS Pro+, grazie a un controller dedicato che offre un tempo di acquisizione 3 volte più veloce rispetto alle versioni attuali. Il lettore di Sonnet è in grado di supportare la massima velocità delle SxS PRO X ma anche di riversare il girato da due memorie contemporaneamente, fino a 2.500 MB/s, riducendo di oltre la metà i tempi rispetto ad altri reader.

Sonnet riferisce (qui i dettagli) che il card reader SxS PRO X è l’unico lettore di questo tipo dual slot. È possibile impilare più reader della serie SF3, SxS PRO X, CFexpress/ XQD, RED MINI-MAG e CFast 2.0 – riducendo l’ingombro e con un solo cavo (Thunderbolt) da collegare al computer; questa possibilità permette di velocizzare il lavoro, evitando di togliere e inserire card. È anche supportato il collegamento in un rack standard usando viti dedicate o due unità affiancate con spessore 1U. Le dimensioni sono: 145mm x 130 mm x 25 mm.

SxS PRO X Card Reader (part number SF3-2SXSPX) è venduto negli USA 299,99 dollari, circa 250 euro. Nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile su Amazon, ma i prodotti di questo marchio si trovano sul noto sito di commercio elettronico. I prodotti Sonnet sono distribuiti in Italia da Blitz Micro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei prodotti Sonnet Technologies sono disponibili da questa pagina.

