Con Ambi Climate Mini l’aria condizionata e il comfort diventano smart

L’arrivo dell’estate spaventa chi soffre il caldo, ma Ambi Climate potrebbe avere la soluzione smart per migliorare il comfort del proprio ambiente. Si tratta della versione Mini di Ambi Climate 2 che abbiamo recensito su questa pagina questa pagina: è un accessorio con trasmissione infrarossi che trasforma in smart il condizionatore tradizionale. Ecco cosa offre e come funziona.

Ambi Climate Mini è essenzialmente un controller per il controllo dell’aria condizionata, che trasforma il condizionatore in una periferica smart che può essere controllata da smartphone, e perfino automatizzata. Non solo. Oltre alle classiche funzioni di telecomando, incorpora una tecnologia AI proprietaria, che si pone l’obiettivo di migliorare il comfort generale dell’ambiente, grazie a diverse modalità smart.

Ambi climate Mini grazie alla localizzazione permette di sapere quanto l’utente si trova in casa o fuori, e grazie alla piattaforma IFTTT assicura di trovare la temperatura perfetta al rientro. Ovviamente, la temperatura, la modalità dei condizionatori e i timer possono anche essere controllati attraverso l’Ambi App disponibile gratis per iPhone e Android.

Così come il predecessore, Ambi Climate Mini è un dispositivo smart per il controllo dell’aria condizionata che funziona con condizionatori fissi e condizionatori portatili dotati di telecomando con un display LCD multifunzione. Ambi Climate è compatibile con la maggior parte delle marche di condizionatori, tranne Frigidaire. Ovviamente, le sue funzionalità supportano anche la pompa di calore, così da essere utile anche durante l’inverno.

Gode di sensori integrati, così da poter impostare delle “regole” per avere sempre la temperatura desiderata e ridurre l’umidità. Non mancano interazione con il controllo vocale, per poter importare il proprio condizionatore senza nemmeno dover aprire l’app e usare le mani.

Ambi Climate Mini gode anche di opzioni in abbonamento, grazie alle quali sarà possibile dire come ci si sente affinché impari dalle proprie abitudini, adattando e bilanciando così automaticamente la temperatura e le modalità del condizionatore. L’obiettivo finale è quello di avere in casa sempre temperatura e umidità ideale, anche durante i cambiamenti climatici.

L’app offre anche funzioni di diario grazie alle quali monitorare la casa per assicurarsi che la famiglia, o i propri animali domestici siano al sicuro e in pieno comfort indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.

Ufficialmente funziona con l’Assistente Google e Alexa di Amazon, ma ricordiamo che su Mac App Store è disponibile Ambi Bridge, che estende la compatibilità a Homekit di Apple. L’app è però aggiornata al 20 maggio scorso e non si può avere la certezza che continuerà a funzionare correttamente con questa versione Mini

Ambi Bridge rileva tutti i dispositivi Ambi Climate impostati dall’utente alla prima accensione, quando si accede al proprio account Ambi Climate. Ssupporta le modalità Heat e Auto, che per impostazione predefinita corrispondono rispettivamente alle modalità di climatizzazione Away, Temperature e Comfort di Ambi Climate, ma che possono possono essere modificate nelle preferenze.

Prezzo e disponibilità

Ambi Climate Mini è disponibile su Amazon a 89 euro, e si acquista direttamente a questo indirizzo.