Sonos entra nello standard universale Matter

Anche Sonos si unisce ad Apple e tutti i principali marchi nello standard universale Matter per la casa smart. Un’enorme ragione del successo di Sonos è l’adattabilità dell’azienda. Ogni volta che arriva un nuovo servizio di streaming audio, o mentre l’industria si evolve e spinge nuovi formati come l’audio spaziale lossless e Dolby Atmos, Sonos è sempre lì a cercare di supportare le novità.

Oltre a supportare sia Amazon Alexa che Google Assistant, sui suoi altoparlanti intelligenti l’azienda supporta anche AirPlay 2 di Apple. Adesso, per rimanere così versatile e adattabile, Sonos entra a far parte della Connectivity Standards Alliance, la coalizione che sta sviluppando lo standard Matter per la casa intelligente.

Matter segnerà un progresso monumentale per l’interoperabilità tra i gadget di tutti coloro che contribuiscono a crearlo. Ciò include i principali attori come Amazon, Google, Apple e Samsung. L’obiettivo è rendere questi dispositivi concorrenti compatibili con la propria casa intelligente, così da farli collaborare tra loto.

Sonos si è sempre concentrata sul dare ai clienti la scelta. Come piattaforma aperta con una vasta gamma di partner, Sonos si impegna a garantire che i nostri prodotti si integrino perfettamente con altri prodotti per la casa intelligente. La nostra appartenenza alla Connectivity Standards Alliance ci consente di conoscere gli standard emergenti e anche di valutare se forniscono una vera interoperabilità a livello di piattaforma o sistema operativo

Così ha risposto in una mail a TheVerge la portavoce di Sonos, Joani Brink. In una recente intervista su Decoder, il CEO Patrick Spence ha ripetutamente detto che sta cercando di costruire Sonos in un modo che lo manterrà rilevante per i decenni a venire.

Matter include anche una specifica di casting universale che Sonos potrebbe prendere in considerazione e pianificare di supportare, anche se l’azienda rimane estremamente protettiva della propria proprietà intellettuale.

